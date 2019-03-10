За событиями в Киеве и Черкассах 9 марта стоят пророссийские реваншисты и сбежавшие олигархи, уверены в БПП

За событиями произошедшими в субботу, 9 марта, стоят пророссийские силы и сбежавшие из страны олигархи, участники противостояний с полицией будут наказаны, заявили в партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

"События, которые произошли 9 марта в Киеве и Черкассах, не могут остаться без должной политической оценки и без соответствующих решительных действий со стороны правоохранительных органов", – говорится в сообщении на сайте партии в субботу вечером.

В БПП уверены, что события в Киеве и Черкассах 9 марта являются "очередной попыткой окунуть Украины в хаос".

"Агрессор и реваншисты в течение пяти лет пытались и пытаются использовать для этого любые средства: бросание гранат в нацгвардейцев, провоцирование на улицах Киева столкновений с правоохранителями, блокирование улиц и тому подобное. Именно такого видеоряда традиционно стремится достичь российская машина пропаганды. Все с одной целью – свержения демократической проевропейской власти", – отмечено в заявлении.

В партии считают, что за подобными акциями стояли и стоят "пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы".

"Все время от начала российской агрессии против нашего государства мы утверждаем право Украины быть свободной и независимой. Именно поэтому ни у кого не получится зажечь или сломать Украины изнутри. Всех, кто хочет в угоду своим амбициям спровоцировать насилие и залить наши улицы кровью украинцев, должны остановить решительные действия правоохранительных органов", – уверены в БПП

"Мы требуем наказать участников нападения на полицейских в Киеве и на мирное собрание граждан в Черкассах и остановить провокации, которые совершаются против нашей государственности", – заявили в БПП.