События

10:07 09.03.2019

Украинец пытался провезти 15 кг янтаря в Польшу в бензобаке авто

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Украинец пытался провезти 15 кг янтаря в Польшу в бензобаке авто

Сотрудники Госпогранслужбы совместно с работниками таможни обнаружили пакеты с обработанным и необработанным янтарем в топливном баке автомобиля при попытке перевезти через украинско-польскую границу.

Как сообщает Госпогранслужба в субботу, гражданин Украины пытался провезти 15 килограммов камней в топливном баке автомобиля «Альфа Ромео» через пункт пропуска «Грушев» во Львовской области.

Янтарь изъяли и направили на экспертизу для установления стоимости.

Теги: #янтарь #госпогранслужба #контрабанда
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Интерфакс-Украина
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