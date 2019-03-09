Украинец пытался провезти 15 кг янтаря в Польшу в бензобаке авто
Сотрудники Госпогранслужбы совместно с работниками таможни обнаружили пакеты с обработанным и необработанным янтарем в топливном баке автомобиля при попытке перевезти через украинско-польскую границу.
Как сообщает Госпогранслужба в субботу, гражданин Украины пытался провезти 15 килограммов камней в топливном баке автомобиля «Альфа Ромео» через пункт пропуска «Грушев» во Львовской области.
Янтарь изъяли и направили на экспертизу для установления стоимости.