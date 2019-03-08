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16:10 08.03.2019

Председатель и генсек ОБСЕ приветствуют перемирие на Донбассе и призывают защитить мирных жителей

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Председатель и генсек ОБСЕ приветствуют перемирие на Донбассе и призывают защитить мирных жителей

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и Словакии Мирослав Лайчак и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер приветствовали новую рекомендацию о прекращении огня на востоке Украины, которая вступила в силу 8 марта в 00:01 по киевскому времени и должна привести к снижению насилия, сообщает отдел коммуникаций и связей с общественностью ОБСЕ в пятницу.

В сообщении отмечается, что хотя возобновление перемирия и является долгожданным событием, но прочное прекращение огня еще не достигнуто, поэтому председатель ОБСЕ повторил свой призыв к "устойчивому, полному и постоянному прекращению огня" в Украине.

"Сейчас это возможность сосредоточиться на потребностях женщин, мужчин и детей, которые слишком долго страдали в результате этого конфликта. Гарантия безопасной и безопасной обстановки является важнейшим предварительным условием для любого позитивного развития, включая улучшение тяжелой гуманитарной ситуации. Я призываю стороны взять на себя всю полноту ответственности, особенно в отношении людей по обе стороны линии соприкосновения в зоне конфликта", - сказал М.Лайчак.

"Каждую неделю в восточной Украине гибнут или получают ранения гражданские лица в результате обстрелов, наземных мин или взрывоопасных пережитков войны. Ущерб основной инфраструктуре ограничил доступ к базовым услугам, а в некоторых случаях создает риск экологического бедствия. После пяти лет страданий народ Украины заслуживает мира, безопасности и надежды на лучшее будущее. Стороны должны сделать больше для обеспечения благополучия людей, которых, как они утверждают, защищают, и прекратить боевые действия, чтобы добиться политического решения", - заявил в свою очередь Т.Гремингер.

Действующий председатель и генеральный секретарь ОБСЕ вновь заявили о своей неизменной решительной поддержке Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине. "СММ выполняет важную работу по снижению напряженности на местах", - отметили они.

"Наблюдателям ОБСЕ должен быть предоставлен безопасный и беспрепятственный доступ для выполнения их мандата. Нам необходимо еще больше усилить важную работу наблюдателей, которые непосредственно способствуют предотвращению дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении М.Лайчака и Т.Гремингера.

Как сообщалось, на заседании подгруппы по безопасности ТКГ в четверг была достигнута Договоренность о перемирии с полуночи 8 марта.

"Но, чтобы не было очень больших иллюзий, пока не будет гарантий со стороны РФ и прежде всего руководства РФ господина Путина или его представителей, к большому сожалению, на очень большой оптимизм надеяться не приходится", - прокомментировал договоренность представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что совместное заявление ТКГ о прекращении огня с полуночи 8 марта подписано не было из-за отсутствия представителя РФ Бориса Грызлова.

Утром в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в пятницу утром сообщили, что обстрелов позиций украинских войск зафиксировано не было, однако позже появилась информация, что незаконные вооруженные формирования после объявления перемирия один раз прицельно обстреляли позиции Объединенных сил на востоке Украины в пятницу, 8 марта, около 10.20. В результате обстрела никто не пострадал.

Теги: #оос #обсе #лайчак
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