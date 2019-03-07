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23:18 07.03.2019

МВД не знало о проведении СБУ спецоперации 4 марта в Киеве - заявление

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МВД не знало о проведении СБУ спецоперации 4 марта в Киеве - заявление

В МВД заявляют, что не знали о проведении 4 марта Службой безопасности Украины операции по документированию преступной деятельности в интересах российских спецслужб по улице Белорусская, 26, возле офиса кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.

"К сожалению, в МВД нет штатных должностей колдунов, знахарей и экстрасенсов, которые бы загодя сообщали сотрудникам полиции о том, что в доме по адресу: ул.Белорусская, 26, 4 марта СБУ проводит по решению суда тайные негласные следственно-розыскные действия с установкой специальной технической аппаратуры аудио-визуального контроля", - говорится в заявлении МВД, размещенном на сайте ведомства в четверг.

В МВД также подчеркнули, что для них "большая неожиданность узнать из официального заявления СБУ о том, что спецслужба будто бы заранее сообщала МВД о проведении тайных оперативных мероприятий". В заявлении подчеркивается, что согласно законодательству, об этом вправе знать только лица со специальным допуском.

В ведомстве подчеркнули, что МВД и Национальная полиция Украины никоим образом не вмешиваются в работу правоохранительного органа специального назначения.

В МВД также порекомендовали коллегам из СБУ проверить качество выполнения своими сотрудниками оперативных задач по размещению специальной аппаратуры аудио-визуального контроля, чтобы в будущем не допустить обнаружения и фиксации таких работ обычными охранниками или другими внимательными наблюдателями прямо из окон соседнего здания.

Как сообщалось, 4 марта полиция Киева проинформировала, что проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса В.Зеленского на ул.Белорусской

В свою очередь, в СБУ заявили, что проводили оперативно-технические мероприятия по ул.Белорусская, 26 в Киеве, но они никак не связаны с кандидатами в президенты Украины или их окружением, подчеркнув, что по указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты.

7 марта СБУ заявила о срыве операции по документированию преступной деятельности в интересах российских спецслужб и расшифровке оперативно-технических мероприятий и по этому факту Государственное бюро расследований начало уголовное производство. "Руководство МВД сознательно обнародовало видео и фото специальной техники, раскрыло формы и методы работы сотрудников СБУ, чем преднамеренно допустило утечку информации с ограниченным доступом, нанесло вред национальным интересам государства ", - говорится в заявлении СБУ.

В СБУ подчеркнули, что МВД заранее было известно, что 4 марта текущего года по ул.Белорусской, 26 в Киеве сотрудники спецслужбы проводили оперативно-технические мероприятия на основании постановления Апелляционного суда Киева и по согласованию с Генеральной прокуратурой Украины в отношении лица, обоснованно подозреваемого в государственной измене (ст.111 Уголовного кодекса Украины).

Теги: #сбу #украина #мвд #ответ
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