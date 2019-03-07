Во Львове суд приговорил четырех экс-полицейских к заключению за пытки и превышение власти

Шевченковский районный суд г.Львова приговорил к тюремному заключению за пытки и превышение власти четырех бывших сотрудников полиции.

Как сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Львовской области, суд приговорил троих подсудимых к 5 годам лишения свободы, а еще одного – к трем годам лишения свободы, признав их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.127 (пытки) и ст.365 (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Согласно сообщению, полицейские на протяжении декабря 2011 года незаконно удерживали 32-летнего жителя Львова и пытали его.