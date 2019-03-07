События

06:32 07.03.2019

Во Львовской области мужчина погиб вследствие обвала стены дома

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Во Львовской области мужчина погиб вследствие обвала стены дома

Один мужчина погиб, еще один получил травмы в результате обвала стены нежилого помещения в Жидачевском районе Львовской области, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

По данным пресс-службы, сообщение об инциденте в с.Махлинец Жидачевского района поступило спасателям в 13.47.

В нежилом помещении обвалилась стена и под обвалами оказались двое мужчин. Один из них погиб на месте, второго госпитализировали с переломом ноги.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства обвала.

Теги: #жертва #львовская #украина #обвал
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