Во Львовской области мужчина погиб вследствие обвала стены дома

Один мужчина погиб, еще один получил травмы в результате обвала стены нежилого помещения в Жидачевском районе Львовской области, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

По данным пресс-службы, сообщение об инциденте в с.Махлинец Жидачевского района поступило спасателям в 13.47.

В нежилом помещении обвалилась стена и под обвалами оказались двое мужчин. Один из них погиб на месте, второго госпитализировали с переломом ноги.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства обвала.