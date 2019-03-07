Чиновник Госагенства водных ресурсов Украины задержан на взятке в $8 тыс.

Заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан с поличным при получении взятки в $8 тыс., сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Только что прокуроры ГПУ совместно с прокурорами САП и оперативными сотрудниками ГУБКОП СБУ задержали с поличным заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины во время получения взятки (совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины)", – написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером.

Она отметила, что задержанный использовал свои служебные полномочия, требовал и получил от представителя юридического лица неправомерную выгоду в сумме в $8 тыс. за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.

"Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также готовится ходатайство об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде содержания под стражей", – добавила пресс-секретарь генпрокурора.