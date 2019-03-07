События

00:15 07.03.2019

Чиновник Госагенства водных ресурсов Украины задержан на взятке в $8 тыс.

1 мин читать
Чиновник Госагенства водных ресурсов Украины задержан на взятке в $8 тыс.

Заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан с поличным при получении взятки в $8 тыс., сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Только что прокуроры ГПУ совместно с прокурорами САП и оперативными сотрудниками ГУБКОП СБУ задержали с поличным заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины во время получения взятки (совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины)", – написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером.

Она отметила, что задержанный использовал свои служебные полномочия, требовал и получил от представителя юридического лица неправомерную выгоду в сумме в $8 тыс. за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.

"Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также готовится ходатайство об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде содержания под стражей", – добавила пресс-секретарь генпрокурора.

Теги: #взятка #гпу #украина #гавр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:48 06.03.2019
Порошенко создал делегацию по подготовке соглашения с ЕС о расширении на территорию Украины Европейской геостационарной системы

Порошенко создал делегацию по подготовке соглашения с ЕС о расширении на территорию Украины Европейской геостационарной системы

19:43 06.03.2019
Правоохранители задержали лиц, пытавшихся дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться – Луценко

Правоохранители задержали лиц, пытавшихся дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться – Луценко

19:07 06.03.2019
В НАТО обсудили ситуацию в Крыму после пяти лет незаконной аннексии Россией

В НАТО обсудили ситуацию в Крыму после пяти лет незаконной аннексии Россией

17:53 06.03.2019
Луценко предлагает предусмотреть порядок доставки необходимых для оборонпрома деталей из РФ в закрытом решении СНБО

Луценко предлагает предусмотреть порядок доставки необходимых для оборонпрома деталей из РФ в закрытом решении СНБО

16:39 06.03.2019
Ситуация с коррупцией в Украине может поменяться благодаря Антикоррупционному суду, но и он вряд ли будет застрахован от избирательного правосудия – отчет

Ситуация с коррупцией в Украине может поменяться благодаря Антикоррупционному суду, но и он вряд ли будет застрахован от избирательного правосудия – отчет

16:36 06.03.2019
Луценко о деле о поставках "Укроборонпрому": Журналистские расследования базируются на материалах следствия

Луценко о деле о поставках "Укроборонпрому": Журналистские расследования базируются на материалах следствия

12:02 06.03.2019
Директор ГБР инициирует вопрос подследственности расследования дел Майдана перед генпрокурором

Директор ГБР инициирует вопрос подследственности расследования дел Майдана перед генпрокурором

09:56 06.03.2019
Вилкул представил в Европарламенте План по восстановлению мира в Украине

Вилкул представил в Европарламенте План по восстановлению мира в Украине

09:45 06.03.2019
Тимошенко: Президентские выборы еще не закончились, а мы уже начали процесс снижения тарифов

Тимошенко: Президентские выборы еще не закончились, а мы уже начали процесс снижения тарифов

07:52 06.03.2019
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд арестовал экс-замдиректора департамента "Спецтехноэкспорта" Панасенко с правом залога в 5 млн грн – СМИ

Сто крупнокалиберных снарядов и мин выпустили боевики по позициям ВСУ на Донбассе с начала суток

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar уже в Украине, вскоре начинаются их испытания – Порошенко

Порошенко: мы инициируем комплексный международный аудит "Укроборонпрома"

Порошенко настаивает на праве Украины создавать новые мощные ракетные комплексы

ПОСЛЕДНЕЕ

Националисты с фаерами и плакатами в центре Киева призывали украинцев прийти в субботу на Майдан на акцию против расхитителей оборонного бюджета

Снятие грифа секретности с оборонных закупок предотвратит злоупотребления в этой сфере - Сыроид

Суд арестовал экс-замдиректора департамента "Спецтехноэкспорта" Панасенко с правом залога в 5 млн грн – СМИ

Суд по делу о взрыве возле Дворца спорта в Харькове повторно исследует уже исследованные материалы

В двух британских университетах найдены подозрительные пакеты, проведена эвакуация

Дрогобыч, Мариуполь, Винница возглавили рейтинг прозрачности городов Украины за 2018 год - TI Ukraine

Сто крупнокалиберных снарядов и мин выпустили боевики по позициям ВСУ на Донбассе с начала суток

ВККСУ определила победителей конкурса в ВАКС

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar уже в Украине, вскоре начинаются их испытания – Порошенко

Порошенко: мы инициируем комплексный международный аудит "Укроборонпрома"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА