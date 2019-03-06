Националисты с фаерами и плакатами в центре Киева призывали украинцев прийти в субботу на Майдан на акцию против расхитителей оборонного бюджета

Активисты партии "Национальный корпус" провели в среду на мосту над ул.Институтской в центре Киева акцию с призывом к неравнодушным украинцам приобщиться к анонсированной ими ранее на полдень субботы акции на Майдане Независимости с требованием к властям страны реальных шагов в расследовании фактов, обнародованных в журналистском расследовании о коррупции в о коррупции в оборонном секторе страны.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", несколько десятков активистов "Нацкорпуса" и движения "Национальные дружины" с партийной символикой и флагами собрались на возведенном над улицей Институтской пешеходном мосту. Они вывесили на обращенной в сторону Майдана Независимости стороне моста крупногабаритный плакат с призывом прийти 9 марта в 12:00 на Майдан Независимости и требовать от власти действенных шагов в рамках расследования коррупционного скандала и привлечения его фигурантов к ответственности.

В частности, в "Нацкорпусе" ожидают от властей страны взятия под стражу, ареста счетов и имущества фигурантов журналистского расследования о коррупции в "оборонке" и участников схемы хищений, руководства ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы.

Также активисты намерены добиваться для всех виновных в хищении оборонного бюджета назначения максимальных сроков лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества.

От правоохранителей в "Нацкорпусе" требуют обнародования материалов всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом, а конкретно от генерального прокурора Украины – еженедельных отчетов о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

"Эти лица сознательно ставили под угрозу национальную безопасность страны и жизни наших воинов, поставляя краденое со складов Минобороны и некачественный металлолом, и должны понести ответственность за свои действия… Мы не оставим без внимания это дело, пока власти не выполнят наши требования. Мародеры, которые грабят оборонку страны, должны понимать, что заработок на крови наших защитников им не пройдет бесследно", - прокомментировали состоявшуюся и анонсированную на субботу акции в "Нацкорпусе".

Во время проводимой в среду акции на пешеходном мосту, активисты "Нацкорпуса", выстроившись в шеренгу вдоль моста, зажгли фаеры, чем привлекли значительное внимание находившихся в это время в районе центральной площади страны людей.

Акция прошла спокойно, каких-либо инцидентов не произошло.

Как сообщалось, в понедельник 25 февраля телепроект 24-го канала "Наши гроши" производства Bigus Info со ссылкой на предоставленные журналистам неназванным анонимным источником данные электронной переписки, обнародовал информацию о коррупционной схеме по закупке бронетанковыми заводами госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения в 2015-2017 годах контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь".

Согласно данным проекта, общий объем закупленных госконцерном в названный период у фиктивных фирм контрабандных комплектующих для бронетехники, оценивается в порядка 250 млн грн. Среди центральных фигурантов схемы в телепроекте назван Игорь Гладковский - старший сын первого заместителя секретаря СНБО, главы межведомственной комиссии по ВТС при СНБО Олега Гладковского.

4 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

Вместе с тем, в обнародованной вечером 4 марта в программе "Наши гроши" третьей серии расследования команда журналистских расследований Bihus.Info утверждает, что схемы закупки комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома" включали в себя "откаты" для нынешнего руководителя госконцерна Павла Букина и уволенного в понедельник первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского.

В третьей серии расследования, основанного на базе полученного журналистами осенью 2018 года от анонима архива переписки участников сделок, ее авторы обвиняют О.Гладковского и П.Букина в получении как минимум $30 тыс. и $10 тыс. соответственно при закупке российских высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

По данным журналистов, в 2016-2017 гг. эти приборы стоимостью около $85 тыс. при посредничества сына О.Гладковского Игоря и его партнера Виталия Жукова были доставлены в Украину через ОАЭ под видом запчастей к гражданскому вертолету и приобретены ГК "Укрспецэкспорт", которую на тот момент возглавлял П.Букин, примерно за $580 тыс.

Журналисты заявляют, что О.Гладковский и П.Букин отказались комментировать эту информацию, а экс-замглавы СНБО отрицал знакомство с В.Жуковым.

5 марта lетективы Национального антикоррупционного бюро Украины по результатам анализа информации, изложенной в третьей части фильма-расследования команды журналистских расследований Bihus.Info о фактах коррупции в оборонно-промышленном комплексе, зарегистрировали еще одно уголовное производство.

"Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой – ИФ)", - сообщает пресс-служба НАБУ на странице Бюро в соцсети "Фейсбук" во вторник днем.

В НАБУ сообщили, что сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены "по факту завладения средствами госбюджета, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением должностными лицами из числа руководителей государственной компании "Укрспецэкспорт" при осуществлении закупки деталей и комплектующих для авиатехники".