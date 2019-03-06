Обвинительный акт в отношении должностных лиц ОАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" направлено в суд - прокуратура

Обвинительный акт в отношении должностных лиц ОАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" направлено в суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Генеральной прокуратурой Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению бывших президента и исполнительного директора ОАО "Николаевский судостроительный завод "Океан"" в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ст. 219 УК Украины" – говорится в сообщении, на официальном сайте Генпрокуратуры Украины во вторник.

По мнению следствия, указанные должностные лица завладели имуществом предприятия, в результате чего нанесен ущерб кредиторам, государству и ОАО "НСЗ "Океан" на общую сумму более 1600000000 грн, вместе с доведением ОАО "НСЗ "Океан" до банкротства.

"По результатам проведенного предварительного расследования обвинительный акт в уголовном производстве направлено в суд для рассмотрения по существу" – подытожили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.