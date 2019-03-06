США могут ужесточить санкционный режим в отношении КНДР в случае отказа Пхеньяна от денуклеаризации - советник Трампа

США рассматривают возможность введения новых санкций против Пхеньяна, если Северная Корея не откажется от своей ракетно-ядерной программы, заявил советник президента по нацбезопасности Джон Болтон.

"Мы изучаем вопрос об их усилении", - сказал он в эфире телеканала Fox News Business.

Дж.Болтон пояснил: "Думаю, президент Трамп совершенно четко заявил, что если они не захотят этого сделать, то они не смогут выйти из-под давления уже введенных мощных экономических санкций".

Дж.Болтон отметил, что Вашингтон обращает внимание на принимаемые в Пхеньяне решения, чтобы определить, действительно ли КНДР настроена на денуклеаризацию.

Президент Дональд Трамп, тем не менее, на пресс-конференции в Ханое после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что не хотел бы вводить новые санкции против Северной Кореи.

"Я не хочу говорить об ужесточении санкций", - сказал он на пресс-конференции в Ханое по итогам второго саммита США-КНДР.

Он пояснил, что не хочет этого ради народа Северной Кореи.