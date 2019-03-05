Адвокаты пленных украинских моряков настаивают на присутствии при проведении психолого-психиатрических экспертиз

Адвокаты военнопленных украинских моряков настаивают на присутствии при проведении психолого-психиатрических экспертиз своих подзащитных, при этом отмечают, что Женевская конвенция не предусматривает проведение в отношении военнопленных подобных экспертиз.

Как сообщил адвокат Николай Полозов, во вторник состоялись следственные действия в отношении трех военнопленных украинских моряков: Сергея Цыбизова, Романа Мокряка, Юрия Безъязычного.

"В ходе следственных действий военнопленные и их адвокаты были ознакомлены с постановлением о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. По каждому военнопленному защитой было заявлено, что 3-я Женевская конвенция от 12.08.1949 "Об обращении с военнопленными" не предусматривает проведение в отношении военнопленных каких-либо психолого-психиатрических экспертиз", - написал Н.Полозов на своей странице в соцсети Facebook.

"Кроме того, адвокаты указали, что если вопреки положениям норм международного права данная экспертиза все же будет проводиться, то они настаивают на обеспечении присутствия адвоката при ее проведении (нормы законодательства РФ допускают присутствие адвоката при проведении такой экспертизы)", - добавил он.

По словам Н.Полозова, в течение ближайших двух недель следствие планирует ознакомить с постановлениями о назначении экспертизы всех военнопленных и их защитников.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года представители ФСБ РФ захватили в плен экипажи катеров ВМС ВС Украины "Бердянск", "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу". Так называемая "ФСБ по Республике Крым" открыла в отношении членов экипажа уголовное дело по факту "незаконного пересечения государственной границы РФ" по ч. 3 ст. 322 УК РФ.

27 и 28 ноября суды оккупированного Крыма избрали в отношении 24 военнопленных меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2019 года, всех поместили в Симферопольском СИЗО, включая трех раненых, выписанных из больницы в Керчи. Впоследствии всех военнопленных незаконно перевезли в Москву, где 21 моряка поместили в СИЗО "Лефортово" и трех раненых - в СИЗО "Матросская тишина".

15 и 16 января 2019 года Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей украинским морякам до 24 апреля 2019 года.