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18:04 05.03.2019

Убитый в Киеве экс-собственник ювелирного завода Киселев не был свидетелем в деле "бриллиантовых прокуроров" – фигурант

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Убитый в Киеве экс-собственник ювелирного завода Киселев не был свидетелем в деле "бриллиантовых прокуроров" – фигурант

Бывший заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец, фигурант резонансного т.н. "дела бриллиантовых прокуроров", заявляет, что застреленный в собственном автомобиле во вторник в Днепровском районе Киева бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев не проходил в указанном деле в качестве свидетеля.

"Он ни разу не проходил в качестве свидетеля или любого другого лица в деле 1288, которое слушается в Голосеевском районном суде", - сказал А.Корниец в эфире телеканала "112. Украина" во вторник.

При этом он сообщил, что С.Киселев, как бывший собственник завода ювелирных изделий, опознавший свои бриллианты в вышеупомянутом "деле бриллиантовых прокуроров", обращался с заявлением о возвращении изъятых у него в 2010 году полудрагоценных и драгоценных камней совокупной массой в несколько сотен килограммов.

"Это было его обращение, в котором Генеральная прокуратура ему отказала, а потом Печерский суд обязал внести в Единый реестр досудебных расследований, что и было сделано. После этого по этому делу ни меня, ни других лиц, которые проходили по обвинению в "бриллиантовом деле", не вызывали на допросы, никаких следственных действий не предпринимали", - рассказал экс-замоблпрокурора.

А.Корниец также отметил, что не знал А.Киселева лично. Также, по его словам, у них нет общего круга знакомых.

Теги: #киев #корниец #убийство
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