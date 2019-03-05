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16:48 05.03.2019

Сакварелидзе: застреленный в машине в Киеве мужчина – свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров"

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Сакварелидзе: застреленный в машине в Киеве мужчина – свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров"

Застреленный в собственном автомобиле во вторник в Днепровском районе Киева мужчина – опознавший свои бриллианты в нашумевшем деле "бриллиантовых прокуроров" бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев, сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

"Убитый Кисилев, человек который опознал свои бриллианты (бывший собственник завода ювелирных изделий) в нашумевшем деле "бриллиантовых прокуроров"! А так же свидетель по тому отдельному делу....", - написал Д.Сакварелидзе на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник днем.

Как известно, т.н. "бриллиантовые прокуроры" - бывшие заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец и заместитель руководителя Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин, у которых в начале июля 2015 года при обыске были найдены крупные суммы денег, ценных бумаг, а также бриллианты.

По информации Д.Сакварелидзе, убитый С.Киселев "раньше рассказывал, как из его завода вместе с бриллиантами, найденными при обыске у заместителя прокурора Киевской области Корнийца, так же пропало несколько миллионов долларов и десяток килограмм золота".

"В показаниях (С.Киселев – ИФ) называл фамилии тогдашнего заместителя генпрокурора и заместителя министра МВД. Также рассказал, что взамен на то, что забудет об украденных при обыске нале и золоте, дело по нему закроют. Тогда так и произошло", - написал экс-замгенпрокурора.

Теги: #киев #сакварелидзе #убийство
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