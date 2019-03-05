В Днепровском районе Киева в своем автомобиле застрелен мужчина, полиция разыскивает скрывшегося убийцу

На улице Флоренции, что в Днепровском районе Киева, неизвестный во вторник застрелил находившегося в припаркованном у высотного жилого дома автомобиле мужчину, после чего скрылся с места преступления, сообщает Отдел коммуникации столичной полиции и добавляет, что полицейские работают над установлением и задержанием подозреваемого в совершении убийства.

"К киевским правоохранителям около 11:15 поступило сообщение, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома, раздался выстрел, после чего из машины выбежал неизвестный и скрылся во дворах… На месте происшествия в салоне иномарки правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. По предварительной информации, потерпевший - местный житель, 1960 года рождения", - говорится в обнародованном на сайте столичного главка полиции сообщении.

На месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи. Правоохранители работают над установлением и задержанием подозреваемого в совершении убийства, опрашивают свидетелей и очевидцев для установления всех обстоятельств и причин данного уголовного преступления.

"Событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения Днепровского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Вместе с тем, интернет-издание "Киев оперативный" уточняет, что убийство произошло по адресу ул.Флоренции,9. "Неизвестный мужчина в форме, похожей на работника полиции, осуществил выстрел из огнестрельного оружия. От полученных ранений мужчина погиб в своем Mercedes", - говорится в информации, опубликованной около полудня на странице "Киев оперативный" в соцсети Фейсбук.

Сообщение сопровождается фотографиями, на которых запечатлены уже огражденное место преступления, эксперты и следователи, катера "скорой помощи", а также стоящий неподалеку от подъезда высотки автомобиль, в котором на водительском месте находится тело убитого.