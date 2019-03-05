“Рейтинг забывчивости” украинских пользователей Uber

Uber опубликовал третий ежегодный рейтинг забытых вещей. Компания определила не только самые забываемые вещи, но и самые «забывчивые» европейские страны, столицы и дни и, конечно же, самые странные предметы, оставленные в Uber.

За последний год чаще всего пассажиры забывают телефоны, сумки, кошельки и ключи, однако после пользователей в Uber остаются не только привычные вещи - в машинах в Европе находили разное, начиная с головы африканской куклы вуду и радиатора, и до Биг Мака и черного паука.

Чаще всего украинцы забывали в Uber свои телефоны, одежду и кошельки, а также ключи, сумки наушники и очки. Uber также определил дни недели, когда чаще всего забывались вещи. Большинство украинских пользователей обращались в службу поддержки по поводу забытых вещей в понедельник. А самым забывчивым днем в 2018 году в Украине стало 12 марта.

Среди европейских стран, пользователи которых чаще всего забывали свои вещи, лидерами являются Франция, Нидерланды и Ирландия. Украина в этом списке занимает восьмое место, а Киев также вошел в Топ 10 самых забывчивых европейских столиц - на 9-м месте (лидеры тут Лондон и Амстердам). Среди наименее забывчивых стран Европы Австрия, Турция и Чехия.

Среди необычных предметов, которые украинцы оставляли в Uber, оказались детский горшок, перчатки Микки Мауса и платья подруг невесты.

Самым забывчивым пассажиром Uber в мире стал пользователь из Бразилии - за прошлый год он сообщил в службу поддержки об утерянных вещах целых 28 раз.

Полный рейтинг забытых вещей в Uber:

Топ самых часто забываемых вещей в Uber в Украине

Телефон Кошелек Сумка Одежда Наушники Ключи Очки



20 самых необычных предметов, забытых в Uber в Украине

Детский рюкзак с кошельком бананами и самодельным мечом 2 детские машинки Рык и Вспыш Корзина с фруктами и барным инвентарем, колба 20 литров для воды и тренога деревянная Гитара Сапог детский Два бокса для салфеток Детский горшок Утюг Форма для пирога и железный поднос Удочка в черном матерчатом чехле Счетчики для воды Мангал складной и шампура в чехле Бампер от детской коляски Платья подруг невесты Кларнет Накладные волосы Штаны Танцевальные туфли Перчатки Микки Мауса Плакат с изображением Мэрилин Монро

Топ 10 самых “забывчивых” стран в Европе

Франция Нидерланды Ирландия Великобритания Польша Хорватия Испания Украина Швейцария Литва

Топ 10 наименее “забывчивых” стран в Европе

Австрия Турция Чехия Бельгия Норвегия Эстония Финляндия Швеция Португалия Греция

Топ 10 самых “забывчивых” столиц в Европе

Лондон Амстердам Париж Дублин Варшава Женева Загреб Мадрид Киев Рим

Топ 10 наименее “забывчивых” столиц в Европе:

Вена Прага Брюссель Осло Стамбул Таллин Хельсинки Стокгольм Лиссабон Афины

Если вы обнаружили, что что-то забыли во время последней поездки с Uber, зайдите в раздел “Помощь” в приложении, а если вы забыли в машине телефон - вы можете войти в свой аккаунт с компьютера.