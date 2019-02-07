События

11:42 07.02.2019

Джошуа Трамп заснул на выступлении президента США в Конгрессе и стал мемом

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Джошуа Трамп заснул на выступлении президента США в Конгрессе и стал мемом

Джошуа Трамп, 11-летний американец ставший жертвой буллинга в школе из-за своей фамилии, был приглашен в Конгресс на ежегодное выступление Дональда Трампа «О положении страны». Однако во время затянутой по детским меркам 82-минутной речи мальчик заснул, сообщает The Guardian. Фотография спящего на фоне политиков ребенка разлетелась по соцсетям и стала мемом.

В твиттере Джошуа назвали «героем сопротивления» Трампу.

Ранее сообщалось, что Джошуа Трамп был вынужден перейти на домашнее обучение и даже сменить фамилию в школьных документах, так как одноклассники издевались над ним. Негативный образ Дональда Трампа, созданный в СМИ, дети перенесли на Джошуа. Они называли его «глупым» и «идиотом».

Первая леди США Мелания Трамп, чтобы поддержать мальчика, пригласила его на выступление президента в Конгресс. Джошуа стал одним из 13 гостей, получивших специальные приглашения от президента и его супруги. Также среди них были: Грейс Элин, которой в 9 лет диагностировали опухоль мозга, 80-летний Иуда Самет, который пережил Холокост и стрельбу в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге, и другие.

Теги: #буллинг #курьезы #трамп
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