Джошуа Трамп заснул на выступлении президента США в Конгрессе и стал мемом

Джошуа Трамп, 11-летний американец ставший жертвой буллинга в школе из-за своей фамилии, был приглашен в Конгресс на ежегодное выступление Дональда Трампа «О положении страны». Однако во время затянутой по детским меркам 82-минутной речи мальчик заснул, сообщает The Guardian. Фотография спящего на фоне политиков ребенка разлетелась по соцсетям и стала мемом.

Joshua Trump is the only good Trump. pic.twitter.com/AZXatGpHkl — Joe Kassabian (@jkass99) 6 лютого 2019 р.

В твиттере Джошуа назвали «героем сопротивления» Трампу.

Ранее сообщалось, что Джошуа Трамп был вынужден перейти на домашнее обучение и даже сменить фамилию в школьных документах, так как одноклассники издевались над ним. Негативный образ Дональда Трампа, созданный в СМИ, дети перенесли на Джошуа. Они называли его «глупым» и «идиотом».

Первая леди США Мелания Трамп, чтобы поддержать мальчика, пригласила его на выступление президента в Конгресс. Джошуа стал одним из 13 гостей, получивших специальные приглашения от президента и его супруги. Также среди них были: Грейс Элин, которой в 9 лет диагностировали опухоль мозга, 80-летний Иуда Самет, который пережил Холокост и стрельбу в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге, и другие.