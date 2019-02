Джошуа Трамп заснул на выступлении президента США в Конгрессе и стал мемом

Джошуа Трамп, 11-летний американец ставший жертвой буллинга в школе из-за своей фамилии, был приглашен в Конгресс на ежегодное выступление Дональда Трампа «О положении страны». Однако во время затянутой по детским меркам 82-минутной речи мальчик заснул, сообщает The Guardian. Фотография спящего на фоне политиков ребенка разлетелась по соцсетям и стала мемом.

Joshua Trump is the only good Trump. pic.twitter.com/AZXatGpHkl