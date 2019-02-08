События

10:11 08.02.2019

В российском роддоме лопгувший гимнастический мяч обрушил навесной потолок

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Гимнастический мяч лопнул в перинатальном центре в Коломне (Московская область, РФ), обрушив навесной потолок, легко травмированы два сотрудника, пытавшиеся его накачать, сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС РФ.

"Два сотрудника перинатального центра в Коломне надували гимнастический мяч диаметром 1 метр. Усилия оказались чрезмерным, мяч лопнул, отскочил в потолок и обрушил легкие навесные плитки", - сказали в пресс-службе.

Навесной потолок обрушился на площади 20 кв м. Оба сотрудника получили легкие травмы, их госпитализировали с травмами лица. Никто из детей и пациенток не пострадал.

Теги: #обрушение #рф #курьезы
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