В российском роддоме лопгувший гимнастический мяч обрушил навесной потолок

Гимнастический мяч лопнул в перинатальном центре в Коломне (Московская область, РФ), обрушив навесной потолок, легко травмированы два сотрудника, пытавшиеся его накачать, сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС РФ.

"Два сотрудника перинатального центра в Коломне надували гимнастический мяч диаметром 1 метр. Усилия оказались чрезмерным, мяч лопнул, отскочил в потолок и обрушил легкие навесные плитки", - сказали в пресс-службе.

Навесной потолок обрушился на площади 20 кв м. Оба сотрудника получили легкие травмы, их госпитализировали с травмами лица. Никто из детей и пациенток не пострадал.