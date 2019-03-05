Более 300 жителей Днепропетровской области подписали контракт с ВСУ в 2019 году

С начала 2019 года 322 жителя Днепропетровской области подписали контракт с Вооруженными силами Украины, из них 314 – солдаты, 8 –сержанты и офицеры, сообщают в Днепропетровской областной государственной администрации.

"Подписать контракт с Вооруженными силами Украины могут как мужчины, так и женщины от 18 до 45 лет. Основные требования – отсутствие судимостей, удовлетворительное состояние здоровья, физическая подготовленность и успешные результаты профессионально-психологического тестирования", – сообщили журналистам в управлении взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Днепропетровской ОГА во вторник.

Минимальный срок контракта – 6 месяцев, максимальный – 5 лет. Военнослужащие получают льготное жилье, вещевое обеспечение, полный соцпакет, возможность бесплатного образования.

Заработная плата контрактников – от 10 до 24 тыс. грн. За службу в АТО дополнительно выплачивают 4,5 тыс. грн, на передовой– 10 тыс. грн.

Чтобы подписать контракт с ВСУ, нужно обратиться в центр занятости или военкомат.

Как сообщалось, в 2018 году около 2400 жителей Днепропетровской области подписали контракт с ВСУ, из них – 124 офицера.