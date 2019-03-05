События

06:31 05.03.2019

Впервые в Украине школьника наказали за буллинг в отншении учителя

1 мин читать
Впервые в Украине школьника наказали за буллинг в отншении учителя

Нетешинский городской суд в Хмельницкой области впервые принял решение о привлечении к административной ответственности лица за буллинг, сообщает сектор коммуникации Национальной полиции области.

"Булером оказался старшеклассник одной из местных школ, а пострадавшим - его учитель. Буллинг проявлялся в систематических образах и психологическому давлению со стороны ученика", - говорится в сообщении.

Подростка признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суд обязал мать несовершеннолетнего оплатить штраф в размере 850 гривен.

Теги: #дети #хмельницкая_область #буллинг #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:36 05.03.2019
Суд взял под стражу жителя Харьковской области, подозреваемого в убийстве 7-летнего сына

Суд взял под стражу жителя Харьковской области, подозреваемого в убийстве 7-летнего сына

04:41 05.03.2019
В Раде зарегистрировано постановление об отмене повышенной пошлины на лом

В Раде зарегистрировано постановление об отмене повышенной пошлины на лом

04:38 05.03.2019
У россиянина на границе изъяли военные награды, старинные монеты и церковную утварь при попытке вывоза из Украины

У россиянина на границе изъяли военные награды, старинные монеты и церковную утварь при попытке вывоза из Украины

04:38 05.03.2019
У россиянина на границе изъяли военные награды, старинные монеты и церковную утварь при попытке вывоза из Украины

У россиянина на границе изъяли военные награды, старинные монеты и церковную утварь при попытке вывоза из Украины

02:27 05.03.2019
В Сумах задержали двух начальников Нацполиции на взятке

В Сумах задержали двух начальников Нацполиции на взятке

01:17 05.03.2019
В России назвали условия, по которым будет сохранен транзит газа через Украину

В России назвали условия, по которым будет сохранен транзит газа через Украину

00:16 05.03.2019
В Украине зафиксировали снижение уровня заболеваемости корью

В Украине зафиксировали снижение уровня заболеваемости корью

23:14 04.03.2019
Подросток умер от отравления наркотиками в Харьковской области

Подросток умер от отравления наркотиками в Харьковской области

15:03 04.03.2019
Украина в ночь перед выборами перейдет на "летнее время"

Украина в ночь перед выборами перейдет на "летнее время"

10:35 04.03.2019
Телеканал "Украина" заявил о попытках заглушить его сигнал

Телеканал "Украина" заявил о попытках заглушить его сигнал

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Журналисты обвинили главу "Укроборонпрома" Букина и экс-замглавы СНБО Гладковского в "откатах"

Суд не продлил срок обязательств Мангеру - СМИ

В СБУ заявляют, что прослушка по ул.Белорусская в Киеве не связана с кандидатами в президенты Украины или их окружением

Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков, впервые с начала года применивших танки

В Черкассах в подъезде высотки застрелили бизнесмена-агрария

ПОСЛЕДНЕЕ

В Конгрессе США требуют доступа к деталям переговоров Трампа и Путина

Москалькова хочет в марте посетить суд по продлению ареста Вышинского в Киеве

Журналисты обвинили главу "Укроборонпрома" Букина и экс-замглавы СНБО Гладковского в "откатах"

Гуайдо выступил перед участниками акции протеста в Каракасе

Трамп заявил о готовности сотрудничать с расследующими его действия парламентариями

Украинские морпехи осуществили воздушное десантирование с полным боевым снаряжением на одном из полигонов в Николаевской области

Юридический комитет Палаты представителей начинает масштабное расследование деятельности Трампа

ЦИК уже утвердила расходы для 162 из 199 окружных комиссий на выборах президента

Админсуд отменил постановление Кабмина с ценами на газ для населения, которое ранее уже утратило силу

Суд не продлил срок обязательств Мангеру - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА