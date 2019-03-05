Впервые в Украине школьника наказали за буллинг в отншении учителя

Нетешинский городской суд в Хмельницкой области впервые принял решение о привлечении к административной ответственности лица за буллинг, сообщает сектор коммуникации Национальной полиции области.

"Булером оказался старшеклассник одной из местных школ, а пострадавшим - его учитель. Буллинг проявлялся в систематических образах и психологическому давлению со стороны ученика", - говорится в сообщении.

Подростка признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суд обязал мать несовершеннолетнего оплатить штраф в размере 850 гривен.