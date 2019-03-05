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04:41 05.03.2019

В Раде зарегистрировано постановление об отмене повышенной пошлины на лом

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В Раде зарегистрировано постановление об отмене повышенной пошлины на лом

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления 9474-П1 об отмене проголосованного парламентом законопроекта от 28 февраля о №9474 о  повышении вывозной пошлины на лом черных металлов с EUR42 до EUR58 за тонну и продлении ее действия еще на два года.

Как сообщается на сайте парламента, проект постановления внесен депутатом от "Самопомичи" Александром Опанасенко.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что в связи с введением в действие закона №9474 "будет потерян баланс интересов всех участников рынка и будут искривлены экономические отношения".

Как сообщалось, ВР 28 февраля 2019 года приняла за основу и в целом закон об уменьшении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке (№9474), повысив пошлину на экспорт лома с EUR42 до EUR58 за тонну и продлив ее действие на два года.

За закон проголосовало 234 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Украина при вступлении в ВТО в 2008 году взяла обязательство в течение 6 лет сократить пошлину на экспорт лома до EUR10 за тонну.

С 15 сентября 2016 года экспортная пошлина на металлолом согласно принятому Радой в июле закону была повышена с EUR10/тонна до EUR30/тонна, а весной 2018 года - до EUR42/тонна. Учитывая положительные результаты действия металлургического закона и производственную необходимость предприятий, действие закона было продлено еще на год.

Теги: #рада #постановление #украина #лом #пошлина
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