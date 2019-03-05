События

04:38 05.03.2019

У россиянина на границе изъяли военные награды, старинные монеты и церковную утварь при попытке вывоза из Украины

1 мин читать

Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы пресекли попытку вывоза из Украины в РФ предметов, которые могут представлять культурную и историческую ценность.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы, их пытался вывезти в личных вещах гражданин РФ 1951 г.р., ехавший через пункт пропуска Плетеневка (Харьковская обл) на автомобиле Mercedes.

"Коллекционер пытался в личных вещах вывезти из Украины военные награды, охотничьи принадлежности, старинные монеты, церковную утварь, которые, вероятно, представляют культурную и историческую ценность. Обнаруженные предметы старины правоохранители изъяли и направили на государственную экспертизу культурных ценностей", - говорится в сообщении.

Теги: #госпогранслужба #украина #антиквариат #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:31 05.03.2019
Впервые в Украине школьника наказали за буллинг в отншении учителя

Впервые в Украине школьника наказали за буллинг в отншении учителя

05:36 05.03.2019
Суд взял под стражу жителя Харьковской области, подозреваемого в убийстве 7-летнего сына

Суд взял под стражу жителя Харьковской области, подозреваемого в убийстве 7-летнего сына

04:41 05.03.2019
В Раде зарегистрировано постановление об отмене повышенной пошлины на лом

В Раде зарегистрировано постановление об отмене повышенной пошлины на лом

04:38 05.03.2019
У россиянина на границе изъяли военные награды, старинные монеты и церковную утварь при попытке вывоза из Украины

У россиянина на границе изъяли военные награды, старинные монеты и церковную утварь при попытке вывоза из Украины

02:27 05.03.2019
В Сумах задержали двух начальников Нацполиции на взятке

В Сумах задержали двух начальников Нацполиции на взятке

01:17 05.03.2019
В России назвали условия, по которым будет сохранен транзит газа через Украину

В России назвали условия, по которым будет сохранен транзит газа через Украину

00:16 05.03.2019
В Украине зафиксировали снижение уровня заболеваемости корью

В Украине зафиксировали снижение уровня заболеваемости корью

23:14 04.03.2019
Подросток умер от отравления наркотиками в Харьковской области

Подросток умер от отравления наркотиками в Харьковской области

15:03 04.03.2019
Украина в ночь перед выборами перейдет на "летнее время"

Украина в ночь перед выборами перейдет на "летнее время"

14:11 04.03.2019
Правоохранители задержали в Киеве двух пособников схемы легализации паспортов российских наемников

Правоохранители задержали в Киеве двух пособников схемы легализации паспортов российских наемников

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Журналисты обвинили главу "Укроборонпрома" Букина и экс-замглавы СНБО Гладковского в "откатах"

Суд не продлил срок обязательств Мангеру - СМИ

В СБУ заявляют, что прослушка по ул.Белорусская в Киеве не связана с кандидатами в президенты Украины или их окружением

Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков, впервые с начала года применивших танки

В Черкассах в подъезде высотки застрелили бизнесмена-агрария

ПОСЛЕДНЕЕ

В Конгрессе США требуют доступа к деталям переговоров Трампа и Путина

Москалькова хочет в марте посетить суд по продлению ареста Вышинского в Киеве

Журналисты обвинили главу "Укроборонпрома" Букина и экс-замглавы СНБО Гладковского в "откатах"

Гуайдо выступил перед участниками акции протеста в Каракасе

Трамп заявил о готовности сотрудничать с расследующими его действия парламентариями

Украинские морпехи осуществили воздушное десантирование с полным боевым снаряжением на одном из полигонов в Николаевской области

Юридический комитет Палаты представителей начинает масштабное расследование деятельности Трампа

ЦИК уже утвердила расходы для 162 из 199 окружных комиссий на выборах президента

Админсуд отменил постановление Кабмина с ценами на газ для населения, которое ранее уже утратило силу

Суд не продлил срок обязательств Мангеру - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА