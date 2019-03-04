События

20:27 04.03.2019

Трамп заявил о готовности сотрудничать с расследующими его действия парламентариями

1 мин читать
Трамп заявил о готовности сотрудничать с расследующими его действия парламентариями

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что готов сотрудничать с юридическим комитетом Палаты представителей Конгресса, расследующим правомочность действий главы государства и его администрации, сообщает издание The Hill.

"Я сотрудничаю всегда и со всеми", - ответил он на вопрос о готовности сотрудничать со следствием, инициированным юридическим комитетом Палаты представителей.

"Все это политическая мистификация", - при этом добавил он.

Ранее демократы в юридическом комитете Палаты представителей инициировали расследование в отношении правомочности действий Д.Трампа, его администрации, а также сотрудников его предвыборной кампании.

Глава комитета Джеррольд Надлер обвинил Д.Трампа в уходе от "ответственности за его почти что ежедневные удары по нашим основным юридическим, этическим и конституционным правилам и нормам".

"Расследование в отношении угроз верховенству права - это обязанность Конгресса и ключевая функция юридического комитета Палаты представителей. Мы видели ущерб, причиненный нашим демократическим институтам за последние два года - отказ Конгресса осуществить ответственную проверку (действий администрации - ИФ). Конгресс обязан проверить злоупотребления властью", - говорится в заявлении, на которое ссылаются американские СМИ.

Теги: #расследование #сотрудничество #трамп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:02 04.03.2019
Юридический комитет Палаты представителей начинает масштабное расследование деятельности Трампа

Юридический комитет Палаты представителей начинает масштабное расследование деятельности Трампа

09:33 04.03.2019
Причиной досрочного завершения саммита США-КНДР стало нежелание Пхеньяна закрывать секретный ядерный объект

Причиной досрочного завершения саммита США-КНДР стало нежелание Пхеньяна закрывать секретный ядерный объект

17:41 03.03.2019
Болтон назвал успехом ханойский саммит США-КНДР

Болтон назвал успехом ханойский саммит США-КНДР

08:36 03.03.2019
Трамп поздравил SpaceX с успешным запуском космического корабля к МКС

Трамп поздравил SpaceX с успешным запуском космического корабля к МКС

09:34 02.03.2019
Ким Чен Ын после саммита с Трампом возвращается на поезде в КНДР

Ким Чен Ын после саммита с Трампом возвращается на поезде в КНДР

18:56 01.03.2019
Пенс обещает построить стену на границе с Мексикой до конца президентского срока Трампа

Пенс обещает построить стену на границе с Мексикой до конца президентского срока Трампа

09:38 01.03.2019
Трамп хотел, чтобы на саммите в Ханое Ким Чен Ын пошел ва-банк - Госдеп

Трамп хотел, чтобы на саммите в Ханое Ким Чен Ын пошел ва-банк - Госдеп

09:25 01.03.2019
Трамп объяснил отсутствие договоренностей на саммите в Ханое нежеланием КНДР пойти на полную денуклеаризацию

Трамп объяснил отсутствие договоренностей на саммите в Ханое нежеланием КНДР пойти на полную денуклеаризацию

08:20 01.03.2019
Следователи ГПУ расследуют обстоятельства участия экс-руководства страны в преступлениях во время Революции Достоинства

Следователи ГПУ расследуют обстоятельства участия экс-руководства страны в преступлениях во время Революции Достоинства

16:13 28.02.2019
"Батькивщину" во 2-м полугодии-2018 финансировали фейковые "доноры" – журналистское расследование

"Батькивщину" во 2-м полугодии-2018 финансировали фейковые "доноры" – журналистское расследование

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд не продлил срок обязательств Мангеру - СМИ

В СБУ заявляют, что прослушка по ул.Белорусская в Киеве не связана с кандидатами в президенты Украины или их окружением

Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков, впервые с начала года применивших танки

В Черкассах в подъезде высотки застрелили бизнесмена-агрария

НАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по подозрению в растрате $2,2 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Гуайдо выступил перед участниками акции протеста в Каракасе

Украинские морпехи осуществили воздушное десантирование с полным боевым снаряжением на одном из полигонов в Николаевской области

ЦИК уже утвердила расходы для 162 из 199 окружных комиссий на выборах президента

Админсуд отменил постановление Кабмина с ценами на газ для населения, которое ранее уже утратило силу

Суд не продлил срок обязательств Мангеру - СМИ

В СБУ заявляют, что прослушка по ул.Белорусская в Киеве не связана с кандидатами в президенты Украины или их окружением

Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков, впервые с начала года применивших танки

В Черкассах в подъезде высотки застрелили бизнесмена-агрария

НАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по подозрению в растрате $2,2 млн

Денисова просит Москалькову обеспечить срочное оказание квалифицированной медпомощи украинскому политзаключенному в Крыму Дудке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА