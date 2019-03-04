Трамп заявил о готовности сотрудничать с расследующими его действия парламентариями

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что готов сотрудничать с юридическим комитетом Палаты представителей Конгресса, расследующим правомочность действий главы государства и его администрации, сообщает издание The Hill.

"Я сотрудничаю всегда и со всеми", - ответил он на вопрос о готовности сотрудничать со следствием, инициированным юридическим комитетом Палаты представителей.

"Все это политическая мистификация", - при этом добавил он.

Ранее демократы в юридическом комитете Палаты представителей инициировали расследование в отношении правомочности действий Д.Трампа, его администрации, а также сотрудников его предвыборной кампании.

Глава комитета Джеррольд Надлер обвинил Д.Трампа в уходе от "ответственности за его почти что ежедневные удары по нашим основным юридическим, этическим и конституционным правилам и нормам".

"Расследование в отношении угроз верховенству права - это обязанность Конгресса и ключевая функция юридического комитета Палаты представителей. Мы видели ущерб, причиненный нашим демократическим институтам за последние два года - отказ Конгресса осуществить ответственную проверку (действий администрации - ИФ). Конгресс обязан проверить злоупотребления властью", - говорится в заявлении, на которое ссылаются американские СМИ.