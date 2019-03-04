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16:27 04.03.2019

РФ приостановила участие в Договоре между СССР и США о РСМД

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РФ приостановила участие в Договоре между СССР и США о РСМД

 Президент России Владимир Путин подписал указ "О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности", сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Как говорится в документе, решение принято "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года".

"В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" приостановить выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г. до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия", - подчеркивается в указе.

"Министерству иностранных дел Российской Федерации направить государствам - участникам Договора (. . .) уведомление о приостановлении его выполнения", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Во время второго срока президентства Барака Обамы в СМИ начали появляться материалы, в которых высказывались предположения, что Россия занимается разработкой ракеты в нарушение ДРСМД. Эту же линию продолжил и президент Дональд Трамп, позднее было озвучено название этой ракеты - 9М729.

20 октября прошлого года Д.Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Ультиматум истек 2 февраля. 1 января М.Помпео объявил, что США приостанавливают выполнение своих обязательство по договору. Как ожидается, в субботу США уведомят об этом Россию.

Россия выдвинула встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

4 февраля в Госдепе США заявили, что Вашингтон намерен соблюдать условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в течение следующих шести месяцев. "На данный момент мы все еще связаны условиями договора и будем соблюдать его в следующие полгода. При этом мы продолжим изучение возможных ответных мер на нарушение Россией договора. Вероятно, это представит России дополнительный стимул для того, чтобы пересмотреть ее мнение относительно прекращения действия ДРСМД", - сказала в интервью BBC представитель госдепа США Ванесса Аскер.

Помимо этого, представитель рассказала о планах Вашингтона по разработке новых систем вооружений и ракет средней дальности.

При этом В.Аскер напомнила о том, что США отрицают позицию Москвы о том, что американские тяжелые беспилотники подпадают под понятие ракет средней и меньшей дальности.

"Беспилотники - это не ракеты, поэтому их использование не может регулироваться договором об РСМД, они там просто не упоминаются. Более того, беспилотники принципиально отличаются от ракет. Вдобавок российская сторона также занимается разработкой военных беспилотников в течение многих лет", - сказала представитель госдепа США.

В.Аскер, кроме того, не смогла дать точного ответа на вопрос журналистов о том, будут ли США в дальнейшем продлевать Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Теги: #рф #рсмд #сша
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