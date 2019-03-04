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12:46 04.03.2019

G7 и Всемирный банк о решении КС по статье о незаконном обогащении: Это крупное поражение в борьбе с коррупцией

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G7 и Всемирный банк о решении КС по статье о незаконном обогащении: Это крупное поражение в борьбе с коррупцией

 Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение) является значительным поражением Украины в борьбе с коррупцией, подчеркивается в заявлении G7 и Всемирного банка.

"Недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном кодексе - это крупное поражение в борьбе с коррупцией в Украине. Это ослабило влияние всей антикоррупционной архитектуры, включая Высший антикоррупционный суд, который вскоре должен быть создан и, как ожидалось, должен был вынести решения по значительному количеству дел о незаконном обогащении. Это также повлияло на способность Национального антикоррупционного бюро расследовать коррупцию в высших эшелонах власти", - говорится в заявлении послов, размещенном на официальной странице в Твиттере в понедельник.

Кроме того, G7 и Всемирный банк призывают украинскую власть активизировать свои усилия по обеспечению эффективности антикоррупционных правовых инструментов и институтов.

В частности, призывают к восстановлению уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ЕСПЧ, а также "найти способ продлить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу этим постановлением".

Теги: #g7 #ксу #вб #коррупция #закон
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