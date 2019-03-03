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15:40 03.03.2019

В Крыму задержали архиепископа ПЦУ Климента

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В Крыму задержали архиепископа ПЦУ Климента

Архиепископ Симферопольский и Крымский Православной Церкви Украины Климент задержан в Симферополе сотрудниками российской полиции и в настоящее время находится в отделении полиции, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, ей уже удалось связаться с архиереем. "По словам Климента, сейчас он находится в одном из райотделов полиции Симферополя. Приблизительно час назад его вывели из автобуса, объяснив, что в его сумках находятся вещи, которые якобы были украдены им из церкви. Климент заверил меня, что в полиции лишь через полчаса после задержания узнали, кем он является, а само дело сфабриковали почти сразу", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

Омбусмен заявила, что считает причиной задержания Климента его запланированную поездку в СИЗО города Ростов-на-Дону для посещения там украинского политзаключенного Павла Гриба, на что ростовский суд ранее дал разрешение. "РФ боится, что всему миру станет известная правда о состоянии здоровья Павла. Им есть, что скрывать! До этого судебное заседание по Павлу перенесли, когда в Россию приехал врач, который должен был рассказать о реальном состоянии здоровья политзаключенного", - написала Л.Денисова.

Общественный активист Андрей Щекун сообщил, что архиепископа Климента задержали его прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя (ул.Киевская, 4), где он находился и на котором планировал ехать в Ростов-на-Дону, чтобы проведать П.Гриба. Изначально архиерея везли в Киевской райотдел полиции, позже он уточнил, что архиепископа увезли в центральный райотдел полиции Симферополя, где по состоянию на 13.20 он и находился в ожидании следователя и адвокатов.

Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что прибыл к архиерею в отделение полиции. "С Архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом все хорошо. Нахожусь рядом в отделе полиции. Сейчас даем объяснения. Все подробности позже", - написал он на своей странице в Facebook.

Теги: #крым #климент #украина #пцу
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