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02:16 03.03.2019

Черноморская безопасность является неотъемлемой частью эффективного трансатлантического сотрудничества и евроатлантической интеграции – Климкин

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая на Одесском форуме #OdesaDebate, заявил о том, что черноморская безопасность является неотъемлемой частью эффективного трансатлантического сотрудничества и евроатлантической интеграции.

"За последние несколько дней Одесса стала центром дискуссий по черноморской безопасности, и так должно быть и впредь. Черное море может стать пространством взаимодействия, ценностей и права, а не "лужей" для дерзких маневров российских ВМС" – говорится в сообщении, на официальной странице П. Климкина в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Для участия в форуме собран широкий круг экспертов.

"На "OdesaDebate" мы собрали именно друзей и единомышленников, а главное - тех, кто действительно доверяет друг другу. Кто готов говорить об общих вызовах и совместно им противодействовать. Потому что только так можно строить планы на будущее, мир и безопасность которых нужен нам всем" – отметил министр.

П. Климкин отдельно отметил, что "черноморская безопасность является неотъемлемой частью эффективного трансатлантического сотрудничества и евроатлантической интеграции".

Теги: #министр #украина #мнение
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