События

05:37 02.03.2019

Пограничники задержали двух граждан Азербайджана, пытавшихся в сопровождении проводника попасть в РФ в обход пунктов пропуска

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В Харьковской области вблизи украино-российской границы пограничники задержали трех человек.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, житель приграничного поселка Варваровка сообщил пограничникам о том, что трое неизвестны движутся в сторону границы.

"К указанному месту сразу отбыл пограничный наряд, который и задержал нарушителей. Оказалось, что двое граждан Азербайджана превысили установленные сроки пребывания в Украине и... рискнули вместе со знакомым гражданином Украины, тоже выходцем из Азербайджана, попасть в РФ в обход пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

При проверке документов задержанных иностранцев пограничники обнаружили проставленные поддельные отметки Госпогранслужбы Украины о въезде и выезде из страны. Правоохранители привлекли нарушителей к административной ответственности и двух граждан Азербайджана передали сотрудникам Государственной миграционной службы.

Пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции о выявлении признаков уголовного преступления, предусмотренных ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) УК Украины.

Теги: #задержание #украина #харьков #иностранцы
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