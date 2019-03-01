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14:09 01.03.2019

Боевики обстреляли Троицкое из 120-мм минометов, повредив частные дома – полиция Луганщины

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Боевики обстреляли Троицкое из 120-мм минометов, повредив частные дома – полиция Луганщины

В ночь на пятницу со стороны с.Калиновое (территория временно подконтрольная "ЛНР") боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли с.Троицкое Попаснянского района Луганской области, вследствие чего были повреждены частные дома и опора линии электропередач, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Луганской области.

"Вследствие обстрелов повреждены частные дома жителей по ул.Щорса. Кроме этого, по ул.Красная повреждена опора ЛЭП и электрические провода, в результате чего жители двух улиц Щорса и Красная остались без электроснабжения", - говорится в обнародованном в пятницу сообщении.

В полиции добавили, что информации о жертвах и пострадавших среди мирного населения не поступало. На месте происшествия продолжают работать сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции ГУНП в Луганской области.

"Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 258 УК Украины "Террористический акт", - говорится в сообщении.

Теги: #оос #боевики #обстрел
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