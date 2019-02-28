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20:24 28.02.2019

Почти 100 граждан Украины не пропустили на территорию РФ с начала года

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Почти 100 граждан Украины не пропустили на территорию РФ с начала года

Российские пограничники не пропустили на территорию Российской Федерации почти 100 граждан Украины с начала 2019 года, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Не пропуск через границу в РФ – около 100 (человек – ИФ). Но это без учета еще около 90 автомобилей, которые завернули на "Гоптовке" (пункт пропуска в Харьковской области – ИФ) где-то недели три назад", - рассказал О.Слободян агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Ранее в этот день спикер Госпогранслужбы сообщил, что украинские пограничники не пропустили в Украину с начала 2019 года около 1,5 тыс. граждан Российской Федерации.

"С начала года мы отказали в пересечении границы почти полторы тысячам граждан Российской Федерации", - сказал О.Слободян на брифинге в четверг в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

ПП "Гоптовка" (укр. "Гоптівка") – пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с РФ вблизи одноименного села в Харьковской области. С российской стороны контроль осуществляет пропускной пункт "Нехотеевка".

Теги: #граница_рф #пропуск
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