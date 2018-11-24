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17:26 24.11.2018

Почти половина робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы выполнена – Аваков

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Почти половина робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы выполнена – Аваков

В настоящее время почти 47% работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы уже выполнены, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Как сообщил департамент коммуникаций МВД Украины, об этом он сказал во время проверки харьковского участка границы.

"Мы сегодня на одном из опорных пунктов, оборудованных вдоль границы. Таких опорных пунктов - 40. Уровень и качество инженерных сооружений достаточно высок. И функционал вдоль границы - не только ограда с проволокой. Здесь самое главное - интеллектуальная компонента и реагирование. Общая участок совместной с Россией границы составляет 2,3 тыс. км. Оборудовано почти 47%", - сказал А.Аваков.

Глава МВД Украины отметил, что в бюджете заложено поэтапное развитие этого проекта. "Мы, завершая обустройство границы в Харьковской области, переходим к следующему участку", - сказал он.

При этом А.Аваков заявил о попытках дискредитации этого проекта. "Отдельно хочу сказать, что если бы половина денег, которые были потрачены на дискредитацию этого проекта, была потрачена на сам проект, мы бы уже были по середине Луганской области", - сказал он.

В свою очередь глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заявил, что обустройство харьковского участка границы практически завершено, "тут противоправная деятельность сведена почти к нулю".

П.Цигикал отметил, что в связи с тем, что в 2015-2017 годах было недофинансирование проекта, его продлили до 2021 года. "В госбюджете на 2019 года уже заложено 400 млн грн, но глава Госпогранслужбы надеется на дополнительное финансирование", - сообщается в пресс-релизе.

Согласно справочной информации департамента коммуникации МВД Украины, в 2015 году был утвержден план инженерно-технического обустройства государственной границы согласно которому создавалась система охраны государственной границы. В систему включаются инженерные сооружения вдоль государственной границы, обустройство опорных пунктов, развертывание новых подразделений, приобретение новой техники, развертывание комплексов видеоконтроля и сигнализации.

Работы начались на всей территории Харьковской области, где практически завершены, а также ведутся на территории Луганской и Сумской областей. На харьковском участке осталось оборудовать менее 20 км: дооборудовать заграждением из спирали типа "Егоза", а также развернуть 5 комплексов видеоконтроля и сигнализации.

По информации МВД, ориентировочная общая стоимость инженерно-технического обустройства 1 км границы около 2 млн 500 тыс. грн. Включает: противотранспортные рвы, сетчатую ограду по металлическим столбам, заграждения из спирали типа "Егоза", контрольно-следовая полоса, рокадная дорога. Дополнительно на отдельных направлениях отдельные объекты (сооружения, комплексы) и фортификационное оборудование комплексы видеоконтроля и сигнализации - около 10 млн грн; оборудование передвижных боевых модулей - около 15 млн грн; опорный пункт на 60 и 120 человек - ориентировочно от 11 до 12 млн грн.

Теги: #граница_рф #мвд #аваков #обустройство
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