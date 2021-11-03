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16:42 03.11.2021

РФ значительно замедлила пропуск грузовиков из Украины – Госпогранслужба

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РФ значительно замедлила пропуск грузовиков из Украины – Госпогранслужба

 

На украино-российской границе наблюдается скопление автомобилей на выезд на территорию России, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что на пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области собралось почти 200 автомобилей. Ещё 60 грузовиков, которые уже прошли оформление, находятся на территории пункта пропуска и ожидают разрешения на въезд в Россию. Периодически аналогичная ситуация наблюдается также перед пунктом пропуска "Бачевск" в Сумской области.

"Такое скопление происходит из-за медленного оформления грузовых транспортных средств в российских пунктах пропуска "Нехотеевка" и "Троебортное".

Так, через "Нехотеевку", что напротив украинской "Гоптовки", россияне пропускают до сотни грузовиков в сутки. Свои действия они агрументируют технологическими схемами, хотя в прошлом контролирующие органы РФ оформляли в этом пункте по 150 и более грузовиков на въезд из Украины", - подчеркивают в Госпогранслужбе.

На данный момент возле пункта пропуска "Гоптовка" пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции высылают дополнительные пограничные наряды, заданием которых является предотвращение ситуаций, которые могут угрожать безопасности дорожного движения и обеспечения очередности пересечения государственной границы.

Госпогранслужба рекомендует учесть соответствующую информацию участникам международных автоперевозок.

Теги: #автомобили #пропуск #граница_рф
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