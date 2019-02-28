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14:07 28.02.2019

Ряд авиарейсов в Дели отменены, украинские дипломаты пытаются вернуть соотечественников – МИД

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Ряд авиарейсов в Дели отменены, украинские дипломаты пытаются вернуть соотечественников – МИД

В Министерстве иностранных дел Украины сообщают об отмене ряда авиарейсов из Украины в столицу Индии в связи с обострением отношений последней с Пакистаном.

"В связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном отменен ряд авиарейсов в м/а им.И.Ганди в Дели. Консул в аэропорту решает вопрос возвращения в Украину группы соотечественников. Вопрос - на контроле консульской службы", - сообщает департамент консульской службы МИД Украины в своем микроблоге в соцсети Twitter в четверг.

Как сообщалось, посольство Украины в Индии рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в индийский штат Джамму и Кашмир, а также в северные и западные районы штатов Пенджаб и Химачал-Прадеш в связи с существенным обострением ситуации в индийско-пакистанских отношениях. В сообщении также указано, что с 27 февраля Индия временно закрыла воздушное пространство для пассажирских и коммерческих перевозок над штатами Джамму и Кашмир, Химачал-Прадеш, Пенджаб и Уттаракханд.

Теги: #авиарейсы #индия #мид
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