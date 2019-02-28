Пиротехники Житомирщины уничтожили 5 взрывоопасных предметов времен прошлых войн – ГСЧС

В Житомирской области вблизи сел Ирша и Меньковка, пиротехниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям были уничтожены 5 взрывоопасных предметов времен прошлых войн, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"27 февраля группа пиротехнических работ Управления ГСЧС Житомирщины уничтожила 5 взрывоопасных предметов времен прошлых войн, которые были обнаружены накануне в населенных пунктах Радомышльского района" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду.

Специалистами ГСЧС находки были квалифицированы как 1 артснаряд калибром 76 мм и еще 4 калибром 152 мм.