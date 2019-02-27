О.Гладковский готов к сотрудничеству с правоохранительными органами для скорейшего расследования дела о хищениях в оборонном секторе

Временно отстраненный от должности первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский назвал журналистское расследование о хищениях в оборонном секторе "информационной провокацией" и "частью грязной борьбы за власть", он готов давать показания соответствующим правоохранительным органам для скорейшего установления истины.

"Я стал жертвой чуши и информационных провокаций, которые много людей видели в этой программе ("Наши гроши" – ИФ). (…) Это абсолютно наглая ложь - люди подают якобы какую-то информацию из анонимного источника. Но от этого страдает и моя судьба, и судьба моей семьи. (…) Это не информация, это часть грязных технологий, часть грязной борьбы за власть", - сказал О.Гладковский в эфире телеканала ZIK в среду вечером.

Он напомнил, что написал заявления в прокуратуру и НАБУ относительно расследования изложенных в программе сведений, а также написал заявления о немедленном отстранении от должности первого замсекретаря СНБО и председателя межведомственной комиссии по вопросам политики военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, чтобы "все было выяснено и была дана необходимая оценка".

По словам О.Гладковского, в период избирательной кампании он хотел бы полностью обеспечить проведение расследования "в прозрачной ситуации".

"Сегодня я обратился и к антикоррупционному прокурору, и в Национальное антикоррупционное бюро относительно необходимости проведения расследования", - сказал он, добавив, что в среду на комитете Верховной Рады по предупреждению коррупции было рассмотрено его заявление в эти органы.

Отвечая на вопрос зрителя, вызывали ли его на допрос, он сказал: "Я готов и даже сейчас, и завтра, когда меня пригласят (…) меня вызовут для показаний, я готов всё это сделать. (…) Я хочу, чтобы все это закончилось как можно быстрее и готов сделать для этого все, что от меня зависит".

На вопрос, кто будет расследовать – Генпрокуратура или НАБУ, сказал, что не знает подследственности.

Кроме того, О.Гладковский сообщил, что его сын Игорь, также фигурирующий в журналистском расследовании, подал иск о защите чести и достоинства против журналистов. Он убежден, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел этих людей".

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий (в частности Изюмского приборостроительного завода и КБ.им.Морозова) и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко

И.Гладковский заявил, что подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе.

О.Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии, а также попросил временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.

27 февраля пресс-служба НАБУ сообщила, что детективы Бюро внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам присвоения, трате имущества или овладении им путем злоупотребления служебным положением. "Установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляемых детективами Национального бюро. Что касается других фактов возможного завладения денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета Украины, совершенного организованной группой в особо крупных размерах 26.02.2019 детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления по ч.5 ст.191 УК Украины", - заявили в НАБУ.