И.Геращенко удалила пост о срыве встречи родственников военнопленных моряков на эсминце США

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко удалила свой пост в соцсети Фейсбук о том, что встреча семей военнопленных украинских моряков с американскими и европейскими дипломатами на борту ракетного эсминца ВМС США "Дональд Кук" была отменена из соображений безопасности из-за проведения накануне возле эсминца акции "Кто убил Катю Гандзюк", поскольку получила другую информацию о причинах отмены встречи.

"В одном из предыдущих постов я написала, что получила информацию, что семьи моряков не смогли посетить эсминец "Дональд Кук" из-за некоего инцидента. Позже мне сбросили ссылку, что экскурсия была отменена из-за поздней заявки. Спасибо за эту ссылку. Это важно, я имела другую информацию от источников, близких к семьям… Учитывая деликатность темы и что касается семей моряков, и что касается Кати Гандзюк, я удалила предыдущий пост, в том числе по просьбе своей френд ленты. И признаю, что в предыдущем посте я учла только одну из версий, которую мне сказали", - написала И.Геращенко в среду днем.

Она пообещала обязательно связаться с ВМС Украины и узнать, почему должностные лица не смогли быстро оформить заявку, если семьи были приглашены и прибыли: "Мне действительно очень и очень обидно, что семьи не смогли посетить эсминец и пообщаться с нашими друзьями. Для них это было бы важное событие и психологическая поддержка", - отметила первый вице-спикер парламента.

Ранее в среду она написала, что в Одессе на борту ракетного эсминца ВМС США "Дональд Кук" в среду утром должна была состояться встреча семей военнопленных украинских моряков с американскими и европейскими дипломатами, однако она была отменена из соображений безопасности из-за проведения накануне возле эсминца акции "Кто убил Катю Гандзюк".