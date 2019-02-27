Встреча родственников военнопленных моряков ВМСУ с дипломатами ЕС и США на эсминце "Дональд Кук" была сорвана из-за акции "Кто убил Катю Гандзюк" – И.Геращенко

В Одессе на борту ракетного эсминца ВМС США "Дональд Кук" в среду утром должна была состояться встреча семей военнопленных украинских моряков с американскими и европейскими дипломатами, однако она была отменена из соображений безопасности из-за проведения накануне возле эсминца акции "Кто убил Катю Гандзюк", сообщает первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Многие семьи добирались в Одессу издалека и очень ждали этой встречи… Эта важная встреча семей заложников с нашими международными партнерами была отменена из-за инцидента, который произошел накануне .... Во вторник вблизи американского эсминца группа активистов устроила акцию "Кто убил Катю Гандзюк". Объяснить, при чем здесь американский эсминец, и зачем именно там устраивать акцию, думаю, трудно. Но из соображений безопасности встреча была отменена", - написала в среду И.Геращенко в своей странице в соцсети Фейсбук.

По ее словам, семьи моряков в отчаянии.

"Мне очень больно, когда на страшной смерти молодой женщины продолжаются такие отвратительные спекуляции, цель которых - отнюдь не узнать правду, а просто провокации. Американский эсминец - это поддержка Украины, встреча с семьями - это была бы поддержка семей и важный сигнал РФ с требованием освобождения моряков. У меня нет слов", - заключила И.Геращенко.