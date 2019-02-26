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21:20 26.02.2019

В аглоцехе "ArcelorMittal Кривой Рог" получили ожоги 4 работника подрядной организации

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В аглоцехе "ArcelorMittal Кривой Рог" получили ожоги 4 работника подрядной организации

В агломерационном цехе №2 Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) четыре работника ООО "КривбассМеталлСтил" (Кривой Рог) получили термические ожоги.

Как сообщил во вторник местный телеканал "Первый криворожский" со ссылкой на пресс-службу предприятия, происшествие произошло 25 февраля текущего года.

"25 февраля (смена с 7:00 до 19:00) в агломерационном цехе №2 "ArcelorMittal Кривой Рог" работала бригада дозировщиков горячего возврата подрядной организации "КривбассМеталлСтил". В 13:35 четверо ее работников спустились на обслуживающую площадку для подготовительных работ по планируемой уборке технологических просыпей в межконвейерном пространстве. В 13:40 произошел непредвиденный выброс горячего пара из перегрузочной течки барабана тушения возврата в сторону находившихся на площадке работников. В результате этого они получили термические ожоги тела (диагноз предварительный)", - констатируется в информации меткомбината.

При этом отмечается, что после оказания первой доврачебной помощи работники каретами "скорой помощи" были доставлены в лечебное учреждение для дальнейшего обследования и оказания медицинской помощи.

Руководитель ООО "КривбассМеталлСтил" Валерий Гресько отметил, что "обстоятельства несчастного случая еще расследуются. "О причинах говорить пока рано, но уже сейчас мы разрабатываем комплекс корректирующих мер, чтобы не допустить подобного в будущем", - сказал он.

В свою очередь Криворожский отдел Национальной полиции на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что полиция устанавливает обстоятельства травмирования на одном из предприятий города четырех лиц.

"В настоящее время работниками Ингулецкого отделения полиции решается вопрос относительно внесения сведений в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины, а именно нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью", - говорится в информации полиции.

На сайте Государственной службы по вопросам труда (Гоструда) сведений о ЧП на АМКР пока нет.

По данным местных СМИ, учредителями ООО "Кривбассметаллстил", зарегистрированного в 2005 году в Кривом Роге, являются физические лица Татьяна Шевчук и Валерий Гресько.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки. В составе предприятия находится аглодоменный департамент, в которых входят агломерационный цех металлургического производства, три агломерационных цеха и два доменных цеха. Производственная мощность аглоцеха №2 - 5,150 млн тонн агломерата в год.

Теги: #пострадавшие #arcelormittal #кривой_рог
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