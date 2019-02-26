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15:30 26.02.2019

Мэй намерена провести еще одно парламентское голосование по Brexit 12 марта

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Мэй намерена провести еще одно парламентское голосование по Brexit 12 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник заявила в парламенте о намерении провести второе парламентское голосование по соглашению по Brexit 12 марта, сообщают британские СМИ.

Если предложение по Brexit будет отклонено, Т.Мэй, по ее словам, позволит парламентариям провести 13 марта голосование вопросу о том, может ли Соединенное Королевство покинуть Евросоюз без соглашения с Брюсселем.

Британский премьер подчеркнула, что если члены парламента не поддержат Brexit без соглашения, тогда 14 марта она представит Палате общин право проголосовать по ограниченному продлению действия статьи 50 Лиссабонского договора, регулирующей процесс выхода страны-члена ЕС из состава союза.

В то же время Т.Мэй заявила о нежелании откладывать сроки Brexit.

"Я не хочу видеть, как отодвигается предельный срок Brexit", - отметила она.

При этом она пояснила, что в случае переноса сроков речь должна идти о единичной мере и что не стоит сдвигать выход Великобритании из состава ЕС на время позднее конца июня.

Т.Мэй сообщила, что в ходе саммита ЕС-ЛАГ приняла участие в целом ряде продуктивных встреч и провела переговоры с лидерами всех стран-членов ЕС.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, он может состояться как со сделкой с Брюсселем, так и без нее.

Теги: #мей #британія #brexit
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