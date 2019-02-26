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11:10 26.02.2019

Игорь Гладковский через суд потребует опровержения недостоверной информации о якобы его причастности к коррупции в оборонном секторе

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Игорь Гладковский через суд потребует опровержения недостоверной информации о якобы его причастности к коррупции в оборонном секторе

Сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского Игорь Гладковский подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе.

"Обвинения безосновательны, а так называемая "переписка" - фейковая", - заявил он в ответ на письменный запрос агентства "Интерфакс-Украина".

По словам И.Гладковского, в иске не будет материальных претензий. Он будет требовать только опровержения недостоверной информации и готов предоставить правоохранительным органам объяснения по всем вопросам, затронутым журналистами.

Теги: #гладковский #игорь_гладковский #коррупция #суд
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