Игорь Гладковский через суд потребует опровержения недостоверной информации о якобы его причастности к коррупции в оборонном секторе

Сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского Игорь Гладковский подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе.

"Обвинения безосновательны, а так называемая "переписка" - фейковая", - заявил он в ответ на письменный запрос агентства "Интерфакс-Украина".

По словам И.Гладковского, в иске не будет материальных претензий. Он будет требовать только опровержения недостоверной информации и готов предоставить правоохранительным органам объяснения по всем вопросам, затронутым журналистами.