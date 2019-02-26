Мадуро обвинил США в разжигании кризиса в Венесуэле для начала войны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США провоцируют формирование обстановки кризиса в его стране, чтобы реализовать планы военной интервенции и развязать войну в Латинской Америке.

"Все, что делает американское правительство, обречено на провал. Они (американцы - ИФ) стараются создать кризис, чтобы оправдать политическую эскалацию и военную интервенцию против Венесуэлы и развязать войну в Южной Америке", - сказал он в интервью телеканалу ABC News.

Президент отметил, что состоявшаяся накануне в столице Колумбии Боготе встреча министров иностранных дел стран Группы Лимы "была частью политических попыток формирования параллельного правительства в Венесуэле".

Он добавил, что Соединенные Штаты "хотят заполучить венесуэльскую нефть" и "готовы за эту нефть начать войну".

"Куклусклановское экстремистское правительство, которым руководит Дональд Трамп, хочет войны за нефть, и даже больше, чем просто за нефть", - заявил Н.Мадуро.

В ответ на вопрос о том, есть ли у него послание президенту США Дональду Трампу, он сказал, что необходимо, чтобы президент США "определил свою политику в отношении Венесуэлы".

"У Венесуэлы есть право на мир, в стране существуют легитимные институты. Я, как президент Венесуэлы, готов к прямому диалогу с Вашим правительством и с Вами, как с американцем, каковыми мы оба являемся. Мы представляем Южную Америку, Вы - Северную. Проблемы в 21-м веке не решаются путем холодной войны, она должна остаться позади", - подчеркнул глава Венесуэлы.

Он отметил, что "не должно быть войны вне зависимости от того, являетесь ли вы коммунистом или антикоммунистом".

"Поэтому президент Трамп должен всегда быть готовым к тому, чтобы видеть правду, касающуюся Венесуэлы, - обратную сторону монеты - и встать на новый путь", - добавил Н.Мадуро.

Он сказал, что время военных переворотов и интервенции - путь, которым следовал предыдущий президент США Барак Обама, - уже кануло в прошлое. Д.Трамп всегда может видеть в венесуэльском лидере партнера по мирному диалогу.

По словам Н.Мадуро, он не боится Д.Трампа, однако опасается людей из его окружения - вице-президента Майка Пенса, который "ничего не понимает в мировой политике и в латиноамериканской политике", советника Д.Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, являющегося "экстремистом и экспертом в области холодных войн".

Спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса он назвал "лгуном", замешанным в контрабандных операциях с кокаином и оружием, а госсекретаря Майка Помпео - "агентом ЦРУ", проповедующим отжившие схемы холодной войны, которыми ранее пользовалась разведка.

"Думаю, что эти люди, которые окружают президента Трампа, являются плохими людьми", - сказал президент Венесуэлы.

Он предупредил, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, будет нести ответственность по закону за то, что выехал из страны, несмотря на существующий запрет.

Х.Гуайдо принимал участие в заседании Группы Лимы в Боготе в минувший понедельник. Он заявил, что намерен вернуться в Венесуэлу.