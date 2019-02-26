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06:38 26.02.2019

Помпео приветствовал решение Лондона запретить "Хезболлу"

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Помпео приветствовал решение Лондона запретить "Хезболлу"

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник поблагодарил Великобританию за решение внести ливанскую шиитскую организацию "Хезболла" в список запрещенных организаций.

"США объявляют благодарность своим британским союзникам за запрет "Хезболлы", - написал глава американского внешнеполитического ведомства в своем аккаунте в Twitter.

"Спонсируемая Ираном террористическая группировка продолжает планировать и осуществлять атаки на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру", - отметил М.Помпео.

Он добавил, что "международное единство в противостоянии иранскому режиму продолжает укрепляться".

Ранее в понедельник британский министр внутренних дел Саджид Джавид объявил о намерении Лондона полностью запретить ливанскую шиитскую организацию "Хезболла" и ввести уголовную ответственность за поддержку этой группировки.

Помимо "Хезболлы", британские власти намерены запретить еще две организации - "Ансар аль-Ислам" и "Джамаат Нусрат аль-Ислам аль-Муслимин".

Если британский парламент одобрит этот запрет, то он вступит в силу в пятницу. Этот законопроект предусматривает, что если человек является членом одной из этих организаций или подстрекает к поддержке этих группировок, то ему может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Теги: #хезболла #сша #британия
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