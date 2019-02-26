Несмотря на разъяснение суда, в Харьковском горсовете утверждают, что решения о приостановлении подорожания проезда в горэлектротранспорте не вступили в законную силу

Решения Харьковского окружного административного суда о приостановлении действия новых тарифов в горэлектротранспорте не вступили в законную силу, утверждают в горсовете.

"Исполнительный комитет Харьковского городского совета получил решение о принятии мер по обеспечению административного иска по иску по тарифам по перевозке пассажиров электротранспортом. Согласно документу, решение суда не вступило в законную силу", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на информацию юридического департамента.

По мнению юристов горсовета, это свидетельствует о правомерности действий работников горэлектротранспорта, которые требуют от пассажиров платить по новым тарифам (8 грн в метро, 6 грн в трамваях и троллейбусах) вместо старых (5 грн в метро, 4 грн в трамваях и троллейбусах)

"Этим еще раз подтверждается правомерность применения действующих в настоящее время тарифов по перевозке пассажиров городским электротранспортом", - цитирует пресс-служба позицию юрдепартамента.

Ранее, 20 февраля пресс-служба Харьковского окружного административного суда сообщала, что определения о приостановлении повышения стоимости проезда в горэлектротранспорте вступили в силу с момента их оглашения.

19 февраля Харьковский окружной административный суд удовлетворил заявление об обеспечении исков общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) и депутата горсовета, адвоката Игоря Черняка и приостановил действие решения исполкома горсовета о повышении стоимости проезда в горэлектротранспорте на время рассмотрения исков. Однако горэлектротранспорт продолжает перевозить пассажиров по повышенной цене: трамваи и троллейбусы по 6 грн (вместо 4 грн), а метро - по 8 грн (вместо 5 грн). Заместитель городского головы Харькова Евгений Водовозов назвал решения суда политическими и пообещал, что горсовет обжалует их в кратчайшие сроки. Он также утверждает, что выполнить эти решения в короткое время невозможно технически. По факту невыполнения горсоветом определений окружного административного суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах начато уголовное производство по ч. 2 ст. 382 (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами) УК Украины.

Кроме того, утром 20 февраля исполком горсовета принял решения о стоимости проезда в горэлектротранспорте в новой редакции. По мнению чиновников мэрии, на эти документы решения, принятые ранее окружным административным судом, не распространяются.

23 февраля в Харькове прошел "Марш злых харьковчан", участники которого требовали от городского головы Геннадия Кернеса обеспечить выполнение определений окружного административного суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в горэлектротранспорте. Еще одна акция с аналогичными требованиями запланирована на утро 27 февраля перед сессией горсовета.