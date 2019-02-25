События

00:05 25.02.2019

В Киеве задержан организатор детской порностудии – полиция

2 мин читать
В Киеве задержан организатор детской порностудии – полиция

В Киеве правоохранителями задержан организатор и режиссер порнографических материалов с участием малолетних и несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Задержанный в различных арендованных фотостудиях столицы организовал, режиссировал, принимал участие и проводил фото-, видеосъемки материалов порнографического характера с участием малолетних и несовершеннолетних детей" – говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции Украины в воскресенье вечером.

В рамках сотрудничества с Национальным уголовным Агентством Великобритании (NCA) сотрудниками Департамента киберполиции проводились мероприятия по проверке информации о существовании на территории Украины детской порностудии.

"Поэтому по результатам проверки детективами следственного управления полиции в Полтавской области было начато уголовное производство по ч.4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины" – отмечают в полиции.

Полицейскими была подтверждена преступная деятельность подозреваемого.

"Фигурант, прикрываясь деятельностью профессионального фотографа, подыскивал несовершеннолетних лиц женского пола. Злоумышленник входил с ними в доверительные отношения, а через некоторый промежуток времени склонял их к половому сношению с ним и его 22-летним подельником. Отснятый материал он за денежные средства сбывал через сеть интернет в страны Европейского Союза, Азии и стран Америки" – подчеркнули в полиции.

За участие в "порносъемках" злоумышленник платил детям от 500 до полутора тысяч гривен.

Правоохранителями были  проведены обыски у подозреваемых.

"Полицейские обнаружили и изъяли учебники по неврологии раннего детского возраста, подростковой психиатрии, поведения подростков, а также фотопленки, фотокамеры, записные книжки, платежки о перечислении организатору денежных средств от гражданина другого государства. Также изъяли банковские карточки, металлические цепи, аппаратуру для проведения съемок и деньги. Кроме того, по месту жительства старшего мужчины полицейские обнаружили двух несовершеннолетних девушек, в отношении которых фигурант готовился совершить развратные действия и изготовить детскую порнографию" – отмечается в сообщении.

Сотрудниками Нацполиции установлено, что от деятельности задержанного пострадали пять несовершеннолетних.

"Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются мероприятия по установлению малолетних и несовершеннолетних детей, которые подвергались сексуальной эксплуатации" – подытожили в полиции.

Теги: #киев #порнография #украина #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:08 24.02.2019
Мадуро должен пропустить гуманитарную помощь в Венесуэлу – Климкин

Мадуро должен пропустить гуманитарную помощь в Венесуэлу – Климкин

22:24 24.02.2019
В больницу обратились спасатели, участвовавшие в поиске потерявшихся в Карпатах туристов – ГСЧС

В больницу обратились спасатели, участвовавшие в поиске потерявшихся в Карпатах туристов – ГСЧС

21:46 24.02.2019
Украинский политзаключенный Балух этапирован в Армавир – правозащитники

Украинский политзаключенный Балух этапирован в Армавир – правозащитники

20:46 24.02.2019
Правоохранители открыли уже 89 дел и 422 протокола по нарушениям на выборах – Аваков

Правоохранители открыли уже 89 дел и 422 протокола по нарушениям на выборах – Аваков

20:17 24.02.2019
Строительство мемориала Героев Небесной сотни в лучшем случае начнется в начале апреля

Строительство мемориала Героев Небесной сотни в лучшем случае начнется в начале апреля

19:00 24.02.2019
Националисты провели на Майдане в Киеве "Вече достоинства за чистые выборы"

Националисты провели на Майдане в Киеве "Вече достоинства за чистые выборы"

10:25 24.02.2019
В воскресенье в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица

В воскресенье в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица

09:33 24.02.2019
Правоохранители Киева проверяют информацию о возможном подкупе избирателей через соцсети

Правоохранители Киева проверяют информацию о возможном подкупе избирателей через соцсети

07:29 24.02.2019
Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военнослужащий

Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военнослужащий

07:04 24.02.2019
Морские пехотинцы получили современные бронеавтомобили "Варта"

Морские пехотинцы получили современные бронеавтомобили "Варта"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ погиб, еще один ранен с начала суток на Донбассе вследствие участившихся обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

Помпео пригрозил действиями в отношении тех, кто препятствует демократии в Венесуэле

Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военнослужащий

В Киеве в ночь на воскресенье закроют движение транспорта на мосту Патона

На Евровидение-2019 от Украины поедет Maruv

ПОСЛЕДНЕЕ

Правящая в Молдове Демпартия и пропрезидентская Партия социалистов лидируют на выборах, набирая по 30% голосов - первые данные ЦИК

В выборах в парламент Молдовы приняло участие менее 50% избирателей

Все страны Европы должны закладывать 2% ВВП на оборону - президент Эстонии

Помпео не исключает военной операции в Венесуэле

Самолет бангладешских авиалиний совершил экстренную посадку после попытки угона

Боец ВСУ погиб, еще один ранен с начала суток на Донбассе вследствие участившихся обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

Боевики обстреляли из минометов Золотое и Новоалександровку

На Харьковщине 6-летний ребенок провалился под лед

На Харьковщине безработный "заминировал" электричку

Император Японии призвал страну работать над отношениями с другими государствами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА