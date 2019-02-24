Самолет бангладешских авиалиний совершил экстренную посадку после попытки угона

Пассажирский самолет национальных авиалиний Бангладеш Biman Bangladesh Airlines, направлявшийся из Дакки в Дубай, был вынужден совершить экстренную посадку после попытки угона, сообщает в воскресенье BBC.

Самолет совершил посадку в городе Читтагонг на юго-востоке страны. На его борту находилось 142 пассажира, никто из них не пострадал.

Силы безопасности Бангладеш оцепили самолет и проводят переговоры с человеком, совершившим попытку угона. Его мотивы пока неясны.

Международный аэропорт в Читтагонге временно не принимает и не отправляет рейсы.