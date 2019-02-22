События

15:28 22.02.2019

На счет Госказначейства перечислены 1,4 млрд грн, конфискованных судом у окружения Януковича

2 мин читать
На счет Госказначейства перечислены 1,4 млрд грн, конфискованных судом у окружения Януковича

 На банковский счет Государственной казначейской службы Украины поступили 1 млрд 478,5 млн грн, переданных государству в порядке спецконфискации средств преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Сегодня, 22 февраля 2019 года, средства в сумме 1 млрд 478 млн 480 тыс. грн перечислены на банковский счет Государственной казначейской службы Украины", - написала она на свое странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Она напомнила, что неделю назад генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что благодаря усилиям департамента международного сотрудничества Генпрокуратуры Украины открыт путь к исполнению приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации В.Януковиче в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку армии.

Как сообщалось, 15 февраля Ю.Луценко сообщил, что решением Апелляционного суда Черкасской области открыт путь к исполнению приговора суда в части спецконфискации денежных средств преступной организации В.Януковича в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства.

Как сообщалось, в апреле 2017 года пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны сообщила, что Ощадбанк приступил к спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины Януковича и его окружения. Соответствующее решение принял Краматорский суд Донецкой области, сроки на подачу апелляции на тот момент уже истекли.

В феврале 2018 года в публичном отчете главы Государственной казначейской службы (ГКСУ) Татьяны Слюз за 2017 год сказано, что поступления от спецконфискации средств окружения В.Януковича в 2017 году составили 29,665 млрд грн ($1,117 млрд), из которых в бюджет внесено 22,559 млрд грн. Неизрасходованные 8,619 млрд грн будут использованы в госбюджете на 2018 год, уточнили в Госказначействе.

Теги: #казначейство #спецконфискация #янукович
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:47 22.02.2019
Адвокаты Януковича подали апелляцию на приговор Оболонского суда по делу о госизмене

Адвокаты Януковича подали апелляцию на приговор Оболонского суда по делу о госизмене

10:23 22.02.2019
В деле по обвинению Януковича в госизмене защитник обратился в суд с заявлением об исправлении "описок" в приговоре

В деле по обвинению Януковича в госизмене защитник обратился в суд с заявлением об исправлении "описок" в приговоре

17:10 18.02.2019
Адвокат Сердюк считает, что госзащитник Януковича Рябовол не имел права подавать апелляцию на приговор по госизмене

Адвокат Сердюк считает, что госзащитник Януковича Рябовол не имел права подавать апелляцию на приговор по госизмене

15:35 18.02.2019
Госадвокат подал апелляцию на приговор Януковичу, другие адвокаты пока апелляций не подавали

Госадвокат подал апелляцию на приговор Януковичу, другие адвокаты пока апелляций не подавали

15:41 15.02.2019
В госбюджет зачислены 1,4 млрд грн по решению суда в порядке спецконфискации – Луценко

В госбюджет зачислены 1,4 млрд грн по решению суда в порядке спецконфискации – Луценко

21:11 13.02.2019
Судья Васалатий, входивший в коллегию по делу о госизмене Януковича, отстранен на полгода – ВСП

Судья Васалатий, входивший в коллегию по делу о госизмене Януковича, отстранен на полгода – ВСП

13:09 09.02.2019
Портнов из-за санкций подал иски против МИД, Генпрокуратуры и посольства Украины в Канаде

Портнов из-за санкций подал иски против МИД, Генпрокуратуры и посольства Украины в Канаде

16:07 06.02.2019
Наливайченко: Янукович должен сидеть, или в Украине, или в международной тюрьме

Наливайченко: Янукович должен сидеть, или в Украине, или в международной тюрьме

15:31 06.02.2019
Украина требует от Москвы передать Януковича для отбывания наказания за госизмену – И.Геращенко

Украина требует от Москвы передать Януковича для отбывания наказания за госизмену – И.Геращенко

15:02 06.02.2019
Янукович заявил, что Украина не должна закрывать избирательные участки в РФ

Янукович заявил, что Украина не должна закрывать избирательные участки в РФ

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Адвокаты Януковича подали апелляцию на приговор Оболонского суда по делу о госизмене

Форум "Оккупированный Крым" пройдет не только в Киеве, но и в столицах Бельгии и США

ЕСПЧ решил дополнительно не указывать РФ на необходимость оказания медпомощи пленным украинским морякам - Лищина

Украинского политзаключенного Балуха вывезли из СИЗО Краснодара - правозащитники

В Херсоне появилась улица Екатерины Гандзюк

ПОСЛЕДНЕЕ

Форум "Оккупированный Крым" пройдет не только в Киеве, но и в столицах Бельгии и США

ЕСПЧ решил дополнительно не указывать РФ на необходимость оказания медпомощи пленным украинским морякам - Лищина

Украинского политзаключенного Балуха вывезли из СИЗО Краснодара - правозащитники

В Херсоне появилась улица Екатерины Гандзюк

Синоптики прогнозируют морозы в субботу в Украине, в воскресенье немного потеплеет

Суд продлил досудебное расследование в деле об убийстве Гандзюк до 3 июля – Маси Найем

На Киевщине неизвестные сожгли автомобиль журналиста

САП подтвердила обыски у должностных лиц Полтавской области в рамках дела об организации схемы взяточничества

Лукашенко заявил, что Белорусь готова к диалогу с НАТО

В ходе стрельб ЗРК успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей – Турчинов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА