Госказначейство отложило оплату 3 млрд грн защищенных расходов госбюджета - экс-замминистра экономики

Непрофинансированные расходы государственного бюджета Украины за минувшую неделю увеличились на 2 млрд грн, до 9,4 млрд грн, из которых 3 млрд грн - защищенные статьи расходов, сообщил экс-первый замминистра экономики и руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики (КШЭ) Павел Кухта.

"Согласно оперативным данным казначейства, неоплаченные финансовые обязательства по стостоянию на сегодня составляют 9,4 млрд грн, из них 3 млрд грн по защищенным расходам", - написал он в Facebook вечером в понедельник.

"Это максимум с начала года и плюс 2 млрд грн к показателям предыдущей недели", - добавил Кухта.

По его словам, Госказначейство в ручном режиме откладывает финансирование расходов.

"Люди из системы говорят, что с 9 ноября казна работает в режиме картотеки - до ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, все остальное откладывают", - указал Кухта.

Он добавил, что в середине ноября такой практики "не было уже как минимум лет десять".