Украинского политзаключенного Балуха вывезли из СИЗО Краснодара - правозащитники

Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли из следственного изолятора Краснодара (РФ), сообщила Крымская правозащитная группа.

"Как стало известно Крымской правозащитной группе, 21 февраля, поздно вечером украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли из СИЗО г.Краснодара, скорее всего, для дальнейшего этапирования в колонию. Куда именно везут Балуха - ни родственникам, ни адвокатам не сообщили", - говорится в сообщении на странице Крымской правозащитной группы в Фейсбуке в пятницу.