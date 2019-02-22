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09:58 22.02.2019

Пресечена схема незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей без уплаты таможенных сборов - ГБР

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Пресечена схема незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей без уплаты таможенных сборов - ГБР

 Следователями Государственного бюро расследований разоблачена схема незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей без уплаты обязательных таможенных платежей, которые затем продавались по поддельным документам, сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

"В частности, следователи выявили факт незаконного ввоза автомобиля "Мерседес", в результате чего государственный бюджет недополучил 658 000 гривен" – говорится в сообщении, на официальном сайтеГБР в понедельник.

Схема с участием сотрудников Львовской таможни была организована следующим образом.

Автомобили премиум класса незаконно ввозились на территорию Украины или в режиме временного ввоза, или с документами дипломатических представительств иностранных государств. Для них изготавливались поддельные документы, а в автомастерских номерные знаки переделывались под имеющиеся свидетельства собственности. После такие автомобили с поддельными документами и номерами продавались на территории Украины

Сотрудниками ГБР были проведены обыски в служебных помещениях Львовской таможни, а также по месту жительства должностных лиц таможни.

"Сейчас устанавливается количество автомобилей, которые были незаконно ввезены на территорию Украины с участием данных сотрудников, и ущерб, нанесенный государству в результате реализации схемы" – подытожили в ГБР.

Теги: #таможня #гбр #ввоз #авто
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