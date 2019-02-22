Боевики НВФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения - штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"21 февраля российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, было применено 4 раза… Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения" – говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты четыре раза обстреляли позиции наших защитников: дважды - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия, в дальнейшем - с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное, из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Пески; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Павлополь" - отметили в штабе ООС.

Обстрелам также подвергся поселок "Крымское".

"С начала текущих суток враг один раз обстрелял наши позиции в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Екатериновка" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, трое боевиков НВФ уничтожены и четверо получили ранения.