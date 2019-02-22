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02:25 22.02.2019

Штаб одной из партий проверяли из-за сообщения о подкупе избирателей - полиция

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Штаб одной из партий проверяли из-за сообщения о подкупе избирателей - полиция

Наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сумского горотдела полиции проверяла офис одной из политических партий из-за сообщения о том, что там якобы происходил подкуп избирателей, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

"По спецлинии "102" поступило сообщение от местной жительницы о том, что в подвальном помещении одного из домов по улице Курской происходит подкуп избирателей. А именно - раздача денежных средств - за голосование за одного из кандидатов в президенты" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУНП в Сумской области в понедельник вечером.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"По указанному адресу правоохранители застали двух граждан - один зарегистрирован в г.. Киеве, другой - житель Днепропетровской области. Никаких таблиц, вывесок или других опознавательных знаков, именно здесь расположено офисное помещение представительства какой-то политически партии или другой организации, не было" – рассказали в полиции.

По словам полицейских граждане не смогли внятно объяснить цель своего пребывания в Сумах и отказались давать какие-либо объяснения о подкупе избирателей.

"В то же время у одного из них сотрудники полиции заметили в барсетке предмет, похожий на пистолет. Поскольку данные граждане отказались предоставлять какие-то объяснения сотрудникам полиции, а также с целью обеспечения безопасности жителей города от возможной угрозы вооруженных мужчин, были применены спецсредства - наручники - и задержанных граждан были доставлены в горотдел полиции" – отметили в полиции.

"Я еще раз напоминаю всем участникам избирательной гонки, что полиция была, есть, и будет оставаться и в дальнейшем вне политики. Следовательно, любые нарушения избирательного законодательства должны подвергаться в первую очередь беспристрастной и принципиальной оценке исключительно в рамках правового поля, несмотря на то, к какой политической партии или силе относят себя правонарушители. Любые попытки втянуть в грязные политические игры полицейских никоим образом не помешают нам выполнить наш долг перед государством и народом в части обеспечения законности и правопорядка" - подчеркнул начальник ГУНП в Сумской области Николай Лушпиенко.

По факту превышения сотрудниками полиции власти и служебных полномочий начато уголовное производство. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ст. 170 (препятствование законной деятельности политических партий) и ч. 1 ст. 371 (заведомо незаконные задержания) УК Украины.

Осуществление досудебного расследования в этом производстве поручено следователям Управления СБУ в Сумской области.

Теги: #сумская #украина #полиция #выборы #подкуп
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